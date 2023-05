KIJK. Sony onthult nieuwe PlayStation-handheld en meer

Sony toont een glimp van een draagbare console die lijkt op een Dualsense-controller met een scherm in het midden. Het toestel werkt alleen in combinatie met de PlayStation 5.

De nieuwe handheld heeft als werktitel Project Q, en Sony toont hem kort tijdens zijn PlayStation Showcase-evenement. Hij bestaat uit een 8 inch-lcd-scherm met aan beide zijden handgrepen, sticks en triggers die veel weghebben van de Dualsense-controller.

Veel details over het apparaat noemt Sony nog niet. In ieder geval is duidelijk dat de handheld niet bedoeld is om los op te gamen, maar dat hij samen met de PlayStation 5 moet worden gebruikt. Die console kan dan games streamen naar het apparaat met een resolutie van maximaal 1080p op 60fps. Het is nog niet bekend wanneer het toestel moet verschijnen.

Volledig scherm Het apparaat ziet er uit als een controller met een scherm in. © Sony

Qua hardware toont Sony ook nog een set draadloze oordopjes voor de PS5 of op pc. De dopjes krijgen “een nieuwe draadloze technologie die door SIE ontworpen is” waarmee het mogelijk moet zijn om audio zonder kwaliteitsverlies via Bluetooth af te spelen.

KIJK OOK. Zo ziet de gameplay van de nieuwe ‘Assassin’s Creed’ eruit

Psychologische thriller

Op gamesvlak valt naast de ‘Assassins Creed Mirage-gameplay’ vooral de duistere thriller ‘Alan Wake 2' op. De voorganger was in 2010 aanvankelijk nog een Xbox 360-exclusive, maar de nieuwe game verschijnt op 17 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc.

In de trailer toont ontwikkelaar Remedy voor het eerst het tweede speelbare personage Saga Anderson, dat als FBI-agent ritualistische-moordzaken in Bright Falls onderzoekt. Bij dat onderzoek wordt ook Alan Wake betrokken, een schrijver die “vastzit in een nachtmerrie”. Spelers hoeven de eerste ‘Alan Wake’ niet gespeeld te hebben om de tweede game in de survivalhorrorreeks te kunnen spelen, stelt Remedy. Opgelet: de trailer is niet geschikt voor minderjarigen.

Spider-Man

Sony maakt ook indruk met de nieuwe preview van ‘Marvel’s Spider-Man 2' die ook in het najaar verschijnt voor de PlayStation 5. Sony wil zo de gedetailleerde omgevingen van het spel laten zien, en tonen hoe spelers naadloos kunnen wisselen tussen Peter Parker en Miles Morales. Die vechten tegen nieuwe slechteriken zoals Kraven the Hunter en Lizard.

Final Fantay

In de trailer zie je hoe protagonist Clive Rosfield aan het begin van zijn avontuur in ‘Final Fantaxy XVI’, dat verschijnt op 22 juni. Lees hier onze preview van de game in Parijs.

KIJK OOK.