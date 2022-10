“Kijk! Het is hier net zoals in Game of Thrones!” The DioField Chronicle blaast wat frisse wind in RPG-genre

Games als ‘Fire Emblem: Three Houses’ hebben het genre wel wat meer onder de aandacht weten te brengen, maar het blijft toch nog altijd een specifieke niche en niches schrikken nu eenmaal af als je er al niet zelf toe behoort. En dat is jammer, want ‘The DioField Chronicle’ is zeker niet perfect maar ook voor niet-liefhebbers van het genre wel degelijk de moeite waard.

Volledig scherm © Square Enix Met het introfilmpje lijken de makers maar één ding te willen overbrengen: “Kijk! Het is hier net zoals in ‘Game of Thrones’! Wij hebben ook van die geinige kleine speelgoedgebouwen op een landkaart en epische muziek en kijk daar vliegen draken!” En op het eerste zicht hebben ze geen ongelijk. Zodra de voice-over van Doug Cockle (aka Geralt uit de ‘Witcher’-games) het verhaal uit de doeken begint te doen, word je om de oren geslagen met politieke intriges en fantasy terminologie die niet zouden misstaan in de bekende tv-serie. Meer nog, de soundtrack is zelfs van de hand van Ramin Djawadi en Brandon Campbell, die mee de muziek van ‘Game of Thrones’ hebben gecomponeerd. De vergelijking loopt jammer genoeg wel wat mank, want ondanks de bombastische start, verzandt het verhaal jammer genoeg al gauw in typische RPG-clichés. Jammer, want de personages op zich zijn wel stuk voor stuk interessante en uitgediepte persoonlijkheden.

Verfrissend

Waar ‘The DioField Chronicle’ wél origineel uit de hoek komt, is op gameplaygebied. Strategische rollenspellen worden nogal snel weggezet als muffe, saaie bedoeningen, en dat imago wilden de makers duidelijk afschudden. Weg zijn daarom de statische, beurtelingse gevechten, en in de plaats daarvan speelt alles zich op het slagveld in realtime af. Het komt er dus op aan om constant bij de pinken te blijven om het overzicht te bewaren. Dat laatste wordt in de latere missies af en toe wat op de proef gesteld, want de grotere gevechten durven al wel eens behoorlijk chaotische taferelen op het scherm toveren.

Ook verfrissend in dit genre, is dat de missies niet nodeloos uitgesponnen worden. Een gemiddeld scenario duurt zo’n tien à vijftien minuutjes, waardoor je nooit in een sleur belandt of te veel vooruitgang verliest bij een eventuele nederlaag. De missies zijn bovendien voldoende gevarieerd, waardoor de schwung er gedurende de hele speelduur in blijft. Die speelduur is trouwens ook atypisch kort voor het genre, op zo’n 25 uur kan je het hoofdverhaal en een aanzienlijk deel van de sidequests afronden. En dat is absoluut geen minpunt, liever een iets korter maar scherp gefocust spel dan jezelf 80 uur zitten afvragen of er überhaupt wel een einde geprogrammeerd is.

Kleinschalig

Audiovisueel is ‘The DioField Chronicle’ nog het best te omschrijven als degelijk. De muziek is zoals gezegd tv-waardig, maar het stemmenwerk is vaak nogal wisselvallig. Grafisch zal dit spel niemand van z’n sokken blazen, maar dat is uiteraard ook niet de bedoeling van een kleinschaligere titel als deze. De personages zijn desalniettemin gedetailleerd, de animaties vlot, en de uitbundigere speciale aanvallen spatten kleurrijk van het scherm. Het is alleen wat jammer dat de wereld waarin dit zich allemaal afspeelt nogal dertien-in-een-dozijn is, weinig geïnspireerde Middeleeuwse fantasy die je al zo veel hebt gezien in andere games.

Al bij al voelt ‘The DioField Chronicle’ nog het meest aan als een (geslaagd) experimentje van Square Enix. Een spel dat duidelijk niet het gigantische budget van pakweg een nieuwe ‘Final Fantasy’ ter beschikking had, maar waarmee de makers wel hun eigen ding mochten doen. Dat leverde een leuke strategische RPG op die zelfs gamers zonder affiniteit met het genre met een gerust hart een kans kunnen geven.

