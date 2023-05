KIJK. Gamebedrijf lanceert videospel waarin je met drone op Russen kan jagen in Oekraïne

De Duitse game-uitgever Lesser Evil kondigt een verschijningsdatum aan voor ‘Death From Above’, een videospel dat zich afspeelt tijdens de huidige oorlog in Oekraïne. Een deel van de opbrengst gaat naar Oekraïense liefdadigheidsorganisaties.

KIJK. In de trailer zie je hoe je met een drone Russen moet bombarderen en ook Poetin duikt er even in op

“’Death From Above’ is een dronesimulatorspel in arcadestijl”, meldt Lesser Evil. “Je speelt als een Oekraïense militaire drone-operator die vecht tegen de bezettingstroepen, waardevolle uitrusting redt en de door het conflict verstoorde communicatielijnen herstelt.”

Lesser Evil is een kleine game-uitgever die statements wil maken. “We zijn compromisloos antiautoritair, antiracistisch en prodemocratisch”, luidt het. “We publiceren videogames met duidelijke politieke of sociale bedoelingen en berichten.”

Goede doelen

De game werd ontwikkeld door Rockodile Games en October Knight Games. Hij verschijnt op 25 mei op Steam Early Access, wat wil zeggen dat hij dan nog in ontwikkeling is, maar al wel speelbaar is. In Early Access kost het spel 10 euro, en 30 procent van de netto-inkomsten gaan naar de Oekraïense goede doelen ‘Come Back Alive’ en ‘Army of Drones’. “Eens we onze productiekosten hebben gedekt, stijgt die donatie naar 70 procent van alle netto-inkomsten”, meldt CEO Hendrik Lesser. “De laatste 30 procent gaat naar verdere gameontwikkeling.”

“We zijn fier om het Oekraïense volk te steunen in hun afweer tegen het Russisch imperialisme”, zegt Lesser nog. “Denk eraan, Poetin, jij bent deze onzin begonnen. Niet wij.”

