KIJK. ‘Assassin’s Creed Mirage’ verschijnt op 12 oktober: zo ziet de gameplay eruit

Spelers bouwen gekste én wreedste hulpmidde­len in unieke nieuwe ‘Zel­da’-ga­me

‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ is een van de beste games ooit, zoveel is duidelijk. Fans moesten er lang op wachten, maar hun geduld wordt meer dan beloond met een van de weinige videospellen die écht nog kunnen vernieuwen.