Je oude console inruilen voor de allernieuwste? “Geen goed idee”, aldus onze techspecialist

Het is voor gamers, en ook voor hun naasten, moeilijk om te ontsnappen aan de hype rond de PlayStation 5 en Xbox Series, de twee nieuwe consoles van fabrikanten Sony en Microsoft. En toch is de kans klein dat je er dit najaar nog een in een van je kennissen hun tv-kast zult zien staan: door de overvloed aan voorbestellingen zal het sowieso moeilijk zijn om nog vooral een PS5 in het wild te vinden, en heel wat minder fervente gamers vinden het voor beide toestellen ook gewoon nog te vroeg. Die dingen zijn momenteel op hun duurste prijspeil (de PS5 kost 400 tot 500 euro, afhankelijk van de versie; de Xbox Series S 300 euro en de Series X 500 euro), en het videogame-aanbod is dit najaar nog helemaal op de bestaande lichting consoles (de PlayStation 4 en Xbox One) gericht.