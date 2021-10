Je krijgt maar 30 seconden om levels van sfeervolle 2D-platformgame Aeon Drive uit te spelen

gamereviewGooi een snuifje sfeervolle synthwave, een geut ouderwetse 2D-platformactie en een romige cyperpunksaus in de blender. Laat alles 30 seconden brommen en - tadaa! - daar is een potje Aeon Drive .

De game is een speedrunner, wat betekent dat je bliksemsnel door elk van de 100 levels moet razen. De plot draait ook rond de tijd, want onze hele planeet gaat naar de vaantjes als protagoniste Jackelyne niet bliksemsnel een aantal onderdelen van een soort interdimensionele teleportatiemachine verzamelt. Eigenlijk is de wereld al verloren, ware het niet dat je digitale compagnon de tijd 30 seconden heeft kunnen terugdraaien. Volg je nog? Het komt er gewoon op neer dat je 30 seconden hebt om het einde van een level te halen, al kan je daar een paar keer vijf seconden bijlappen als je een aantal voorwerpen in het level verzamelt.

Doodgaan is leven

Je voelt hem al komen: dit is een game waarin je vaak de pijp uitgaat. Je hebt namelijk een paar pogingen nodig om een level te leren kennen vooraleer je er vlotjes door raakt. Dat betekent frustratie, maar de grote verdienste van de makers is dat ze dit alles toch uitdagend en plezant genoeg hebben gemaakt om steeds opnieuw te blijven proberen. Ik heb mijn Switch geregeld al mokkend aan de kant gelegd, om hem dan even later toch weer vast te graaien voor een nieuwe poging.

Niet dat de meeste levels nu zo moeilijk zijn, integendeel. Maar je hebt enkele kuitenbijters, en bovendien wil een ietwat gamer toch liever de ‘toeristische route’ nemen en alle loot verzamelen in plaats van recht naar de uitgang te hollen, niet? De herspeelbaarheid van de levels is hoog voor wie houdt van die dingen, en natuurlijk vooral voor wie net die tiende van een seconde van zijn tijd wil pitsen. Voor wie zijn of haar naam in dat leaderboard wil krijgen en zo eeuwige roem vergaart. Of zoiets.

Gameplay

Een speedrunner kan wel niet zonder oerdegelijke gameplay, en die zit heel snor bij Aeon Drive. Jackelyne doet precies wat je haar met je knopjes opdraagt, en wanneer je wéér eens sterft, ligt dat aan jezelf en niet aan “de besturing die hapert”. Je hebt een potige jump, een schuifbeweging en een slag met een zwaard. Muren kan je beklimmen met meerdere walljumps, maar de bijzonderste besturing is een teleportatiedolk. Je gooit hem voorbij een energieveld en met een klik op dezelfde knop verschijn je op de locatie van die dolk.

Het is wel frustrerend dat je personage heel snel valt wanneer je via de dolk naar een plafond teleporteert, maar verder is het een heel cool onderdeel van de gameplay dat heel lonend wordt wanneer je spiergeheugen de functie helemaal onder de knie heeft.

Nostalgie

Nog iets wat uitstekend in elkaar zit, zijn de nostalgische pixelgraphics die een jaren 80-sfeertje oproepen, in combinatie met de synthwave-soundtrack. Misschien mocht er wat meer variatie zijn, maar dat doet niets af aan de aangename retrosfeer. Je vindt die trouwens in alles terug, ook in de manier waarop de vijanden bewegen, bijvoorbeeld.

Wat misschien minder is aan deze game, is dat de kern ervan - de race tegen de tijd - mogelijk niet voor iedereen is. En het mocht ook lonender zijn om de loot te verzamelen terwijl je ook gewoon de kortste weg naar de uitgang kan nemen. Cool is nog de multiplayer waarmee tot vier spelers tegelijk aan de slag kunnen.

Conclusie

Samengevat is Aeon Drive een uitstekende game voor wie houdt van 2D-speedrunners, graag (eigen) records verbetert en het niet erg vindt om geregeld het hoekje om te gaan. Vanwege de korte levels is de game ook in het bijzonder geschikt voor de Switch, waar we hem dan ook op speelden. Hij is ook beschikbaar voor de pc, PlayStation- en Xbox-consoles.

