Is ‘PGA Tour 2K23' eindelijk een golfgame die een breed publiek aanspreekt?

gamereviewGolf heeft net zoals veel sporten een lange gamegeschiedenis. De eerste computerversies waren behoorlijk stijf, maar daarom niet minder uitdagend én verslavend. Twee jaar geleden maakte de voorganger van ‘PGA Tour 2K23' best wel indruk. We schreven toen dat de game “veelbelovend” was, “maar nog geen hole-in-one”. De spelreeks sloeg in 2021 een jaar over en dus begonnen we met zeer hoge verwachtingen aan de nieuwste editie. Is het dit keer dan wel een hole-in-one?

Ruim een kwarteeuw geleden speelde een golfgame een rol in een aflevering van ‘The Simpsons’. Bart hoopte de nieuwe ‘Bonestorm’-videogame als kerstcadeau te krijgen en was heel teleurgesteld toen bleek dat z’n moeder ‘Lee Carvallo’s Putting Challenge’ had gekocht. We kunnen ons inbeelden dat veel jonge gamers vandaag dezelfde reactie zouden hebben wanneer niet ‘Call of Duty’, maar ‘PGA Tour 2K23’ onder de kerstboom ligt. De sport roept nog steeds de perceptie op saai te zijn, al weten de echte fans natuurlijk wel beter. Met deze game hopen de makers dat imago te doorbreken.

Terwijl Lee Carvallo een fictieve figuur was, pronkt Tiger Woods op de doos van ‘PGA Tour 2K23’. Hét bewijs dat de ontwikkelaars een breed publiek willen bereiken, want iedereen kent natuurlijk het gezicht van een van de beste golfspelers aller tijden. Het was misschien leuk geweest als Tiger ons zelf even wegwijs maakte en een korte introductie tot golf gaf. Die initiatielessen zijn er wel, maar ze voelen wat ons betreft toch eerder aan alsof we opnieuw met Lee Carvallo op de green staan. En dat gebrek aan persoonlijkheid blijft helaas een rode draad doorheen de game.

Volledig scherm © 2K Games

Van Tiger Woods tot Michael Jordan

Na een sabbatjaar hoopten we natuurlijk op een heleboel nieuwe functionaliteiten. Het belangrijkste is het 3-click swingmechanisme, waardoor je niet enkel de sticks hoeft te gebruiken om op het balletje te slaan. De knoppen zijn simpel en effectief, meer valt er niet over te zeggen. Helaas houden ook de nieuwigheden hier grotendeels op. Natuurlijk maakte de game wel progressie op het vlak van graphics. De courses zien er heel knap uit en ook het commentaar mag er zijn. Al zijn er wat dat laatste betreft enkele schoonheidsfoutjes in de game geslopen. Wanneer we instellen dat een toernooi meer dan één ronde moet tellen, denken de commentatoren telkens dat de wedstrijd na elke ronde voorbij is.

Volledig scherm © 2K Games

Positief is het feit dat je de game zo veel mogelijk zelf mag sturen. Je kunt de looks van je speler volledig bepalen en je mag zelfs een eigen caddie kiezen die samen met jou over de course loopt. Daarnaast kan je je speler beter maken door betere uitrusting te kopen, maar ook door vaardigheidspunten te verdienen. Wil je graag onderaan de ladder starten of meteen van de PGA-actie proeven? Ook dat mag je zelf kiezen. Zo is het nog altijd mogelijk om in de golfschool te starten en eerst je plaats te verdienen.

Volledig scherm © 2K Games

Nieuw is ook dat je met echte golfspelers aan de slag kunt. Het is dus mogelijk om in de huid van Tiger Woods te kruipen en er is ook werk gemaakt van de bijhorende animaties. En omdat het al eens wat gekker mag, kan je zelfs met NBA-spelers Michael Jordan en Steph Curry een balletje slaan. Van beide spelers is immers geweten dat ze hun basketbal al eens inruilen voor een golfstick. Tot slot zijn er ook nog drie nieuwe courses aan de game toegevoegd: de South Course van de Wilmington Country Club, de Renaissance Club en de St. George’s Golf & Country Club.

Volledig scherm © 2K Games

Veel enthousiasme, maar ook veel frustraties

Dan komen we bij de belangrijkste vraag: kan deze golfgame het opnemen tegen de ‘Bonestorm’-games van 2022? Aangezien we zelf heel weinig van golf kennen, zijn we wellicht goed geplaatst om hier een oordeel over te vellen. Eerst en vooral komen de introductietrainingen iets te snel voorbij. Tegen het ogenblik dat we op de course staan, zijn we het merendeel van de lessen alweer vergeten. Toch stappen we met veel enthousiasme de green op, want het ziet er allemaal erg mooi uit. En niets is na een lange werkdag ontspannender dan een potje golf, toch?

Volledig scherm Ook NBA-ster Steph Curry maakt zijn opwachting in het golfspel. © 2K Games

Helaas, de frustraties gieren door onze keel wanneer we voor de zoveelste keer de bal in het water of in het hoge gras hebben geslagen. Soms gebeurt dat om redenen die wij als golfleken niet begrijpen, soms ook omdat onze skills tekortschieten en de progressie beperkt blijft. De game beschikt jammer genoeg niet over een AI die zich aan ons talent aanpast, waardoor je verplicht bent om in het menu aan de instellingen van de gameplay te prutsen. Natuurlijk geeft het veel voldoening als we dan plots wel drie birdies na elkaar slaan, maar echt rustgevend is de game op dat vlak niet.

Volledig scherm © 2K Games

Conclusie

‘PGA Tour 2K23’ heeft de doorwinterde golfliefhebbers zeker heel veel lekkers te bieden. Terwijl de besturingsmogelijkheden verder uitbreiden, krijgen we ook meer courses en biedt de toevoeging van bekende spelers een leuk extraatje. De game staat er dus wat dat betreft, maar het brede publiek zal ook deze editie voorlopig niet aanspreken. Hoewel ‘PGA Tour 2K23’ de beruchte ‘Lee Carvallo’s Putting Challenge’ uit ‘The Simpsons’ uiteraard wel met groot gemak overstijgt.

Volledig scherm © 2K Games

Wie straks onverwacht ‘PGA Tour 2K23’ onder de kerstboom vindt, hoeft dus niet meteen naar een website te surfen om cadeaus uit te wisselen. Probeer het eerst eens uit, want de game is best wel uitdagend en misschien heb jij wel het talent dat bij ons nog ontbreekt. Die verhoopte hole-in-one is deze game nog niet, maar veelbelovend blijft het wel. Afspraak over één (of twee) jaar?

