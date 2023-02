Is ‘Atomic Heart’ je geld en speeltijd waard? Hier is alles wat je moet weten

VideogamesVideogame ‘Atomic Heart’ werd meteen na zijn release onthaald op een hoop controverse rond zijn Russische ontwikkelaars. Maar toen we ‘m uit nieuwsgierigheid toch checkten troffen we ook een prima first person-actiegame aan, die zich in een misschien gewaagde maar volgens ons niet opzettelijk kwetsende of uit propaganda-motieven bedachte wereld afspeelt. Hier zijn alle feiten, zodat je zelf kunt beslissen.

De polemiek rond ‘Atomic Heart’ voltrok zich grotendeels over drie elementen heen: de inhoud van de game, de financiering van ontwikkelstudio Mundfish, en het feit dat de Russische studio erachter zich niet uitspreekt tegen de oorlog in Oekraïne. Daar hebben we het zo dadelijk wat uitgebreider over. Maar het is ook een game die enorm hard lijkt op een officieus ‘Bioshock’-vervolg, wat fans van die laatste game dus ook enorm zal aanspreken: hij vertoont dezelfde mix tussen keiharde first person shooter-actie met magisch/technologische krachten en een satirische first-person-vertelling over een oude ideologie die tot leven komt in het decor. De art déco-omgeving en de neoliberale waarden die in het hele decor van ‘Bioshock’ ingebed zitten werden in deze game vervangen door een blijkbaar technologisch welvarende Sovjet-Unie anno 1955. Waarin het ineens, natuurlijk, niét meer zo goed gaat.

Eerst de controverse…

De sprankelende Sovjet-Unie die in ‘Atomic Heart’ wordt voorgesteld is echter ook al een duidelijke dystopie, een natie waarin je echt niet wilt leven als individu. Een videofilmpje dat op een gegeven moment op een scherm wordt afgespeeld in de game, met een karikatuur van een persoon van Afrikaanse origine die wordt voorgesteld à la ‘Kuifje in Afrika’, was een bestaand, rechtenvrij animatiefilmpje uit de Sovjet-Unie van de jaren vijftig; de studio heeft zich ondertussen erover geëxcuseerd en, in hetzelfde statement, geopperd dat het in een update zal worden vervangen.

In de financiering van de game is er een geldspoor dat leidt naar investeringsbedrijf GEM Capital, dat inderdaad in een ietwat troebele omgeving zit: het wordt gerund door ene Anatoliy Paliy, die voorheen voor overheidsbedrijf Gazprom werkte. Maar GEM Capital investeerde eerder ook al in Weappy, de studio achter indiegame ‘This is the Police’, een ideologisch geheel onverdachte Amerikaanse flikkensimulator. Wel is ‘Atomic Heart’ in Rusland te koop op VKPlay, volgens uitgever Focus Interactive omdat pc-webwinkel Steam zichzelf terugtrok uit Rusland na de Russische invasie in Oekraïne. VKPlay is onderdeel van internetbedrijf Vkontakte, dat op zijn beurt eigendom is van het zonet al genoemde overheidsbedrijf Gazprom. Dus ja, er vloeien inkomsten van de game naar de Russische staat, al is het niet rechtstreeks uit de zak van de studio of diens Franse uitgever Focus Interactive: die heeft wellicht een inkomstenverdeling met VKPlay afgesproken zoals uitgevers ook met Steam moeten doen, met een percentage van de verkoop (typisch dertig procent) dat naar de winkel gaat. Ook gaan uitsluitend Russische aankopen naar VKPlay, natuurlijk: jouw aankoop op Steam, de PlayStation Store of de Microsoft Store op Xbox financiert niét via die weg het Russische regime.

En de ontwikkelaars? Mundfish heeft Cyprus als hoofdzetel, een eiland dat bekendstaat als toevluchtsoord voor de wereldwijde belangen van Russische oligarchen. Oorspronkelijk was de studio echter gevestigd in Moskou, en ze wordt in Russische media steevast voorgesteld als een Russisch bedrijf. De studio kreeg kritiek omdat ze zich niet heeft uitgesproken over de oorlog in Oekraïne, maar dat stilzwijgen kan evengoed worden gezien als een noodzakelijke actie om zijn ontwikkelaars die in Rusland wonen te beschermen tegen de gewelddadige overheidsrepressie van zij die zich er uitspreken tegen de oorlog.

En nu de kwaliteiten…

Wie al eventjes zat te wachten op een nieuwe ‘Bioshock’-fix, bijna negen volle jaren na de downloadbare content ‘Burial At Sea Part 2’ in maart 2014, komt in ieder geval ruim aan zijn trekken met ‘Atomic Heart’. De game heeft dezelfde frenetieke shooter-energie, en vertelt zelfs min of meer hetzelfde soort verhaal: de Sovjet-Unie uit 1955 die erin wordt voorgesteld is gesticht op technologische en wetenschappelijke die niet wordt gecheckt door moraal en ethiek, en dat gaat natuurlijk ook radicaal fout.

De game heeft zelfs een uitgesproken moderne technologieparabel in zich: hij draait rond een kunstmatige intelligentie die het hele leven in de fictieve, welvarende fifties-Sovjetmaatschappij regelt. Inclusief robots die het hardste werk doen en zelfs een overheidsgedreven diensteneconomie runnen. Maar natuurlijk gaat dat fout: Kollektiv 2.0, de langverwachte update van het systeem die het moet toelaten om alle technologie en robotica met je gedachten te besturen, vertoont een bug, waardoor alle robots ineens veranderen in moorddadige rotzakken. En, verderop in de game, medische experimenten die door dezelfde AI werden gerund je voor gruwelijkere tegenstanders zetten.

‘Atomic Heart’ geeft je hoofdpersonage, Sergey Alekseyevich ‘P3’ Nechaev, een hele resem impactvolle vuurwapens, en met name de robots die aan het ontvangende eind staan van je afgevuurde blauwe bonen worden met een serie prettige animaties ‘gestript’. Verder zit er een deftig upgrade- en crafting-systeem in de game, dat je meer en meer greep op de wereld geeft. En je ‘magische’ linkerhand, met een prothese die wordt gerund door een onafhankelijke, pratende, een beetje astrante AI geeft je specialere krachten.

Dus dat is het: een game die een ‘Bioshock’-eske fix levert, met een ontegensprekelijk intrigerende wereld en dito verhaal, en een solide diepgang in zijn onderliggende systemen. Maar natuurlijk niet onbesproken. Uiteraard is het nooit uitgesloten dat er nog meer belastende feiten over studio Mundfish naar voren komen, maar voorlopig heb je – voor zo veel die je waard is, natuurlijk - alvast onze zegen om ‘Atomic Heart’ toch maar eens te checken. Wij hebben het ons niet beklaagd.