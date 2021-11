INTERVIEW. Michael Mando, acteur achter de beste ‘Far Cry’-schurk: “Ik krijg nog altijd Instagram-tags met Vaas-tatoeages”

games‘Far Cry 6' wordt vandaag verder uitgebreid met een extra downloadbare aflevering, waarin niemand minder dan Vaas Montenegro centraal staat. Inderdaad: de lijpe slechterik uit ‘Far Cry 3'. Wie was hij, en wie is hij ondertussen geworden? We vroegen het aan acteur Michael Mando, die opnieuw in de rol kroop.

Walvissen die in de lucht zweven, een soort Mt. Doom in de verte, paden van bloed door de jungle: de setting van de eerste brok extra content voor 'Far Cry 6', een nachtmerrieachtige versie van de Indonesische Rook Islands uit de derde aflevering, ligt zowel geografisch als geestelijk veraf van het Caraïbische eiland Yara waar de basisgame zich afspeelde. Dat hoort zo’n beetje bij het vaste ‘Far Cry’-repertoire: een van de DLC’s (downloadable content) bij de vijfde game verplaatste bijvoorbeeld ook de actie van de Amerikaanse staat Montana naar Vietnam. Maar deze keer is het ook belangrijk wié je speelt: voor het eerst kruip je als speler in de huid – en dus helaas ook het hoofd – van Vaas Montenegro, de slechterik uit ‘Far Cry 3'.

Weet je nog hoe die laatste 'krankzinnigheid’ definieerde? We switchen even naar Engels om niets van de nuances te verliezen: “Insanity is doing the exact... same fucking thing... over and over again expecting... shit to change.” Daar hebben de makers van 'Vaas: Insanity’, zoals de DLC heet, zelfs de gameplay van hun uitbreiding op gebaseerd: het is een roguelite, waarbij alle vijanden bij ieder overlijden weer op de kaart staan, en je progressie vooral moet komen uit hoe je (blijvende) upgrades aan je personage voert.

Ook voor Michael Mando, de 40-jarige acteur die in 2012 gestalte gaf aan Vaas, voelde het op z’n zachtst gezegd zotjes om terug te keren naar het personage. “Het voelt alsof ik ‘m nooit heb verlaten. Ik heb het personage mee gecreëerd: ik heb, door improvisatie maar ook dankzij de geest van samenwerking die bij het creatieve team heerst, een behoorlijke hand gehad in hoe het personage ineenzit. En zeker nadat Vaas viraal ging destijds, ben ik eraan blijven denken. Dat is eigenlijk nooit gestopt: ik heb nog vaak zitten denken aan hoe het kan worden teruggebracht. Met een film, bijvoorbeeld. Of een tv-reeks. Ubisoft en ik hebben doorheen de jaren zelfs een paar keer wat ideeën uitgewisseld, maar het moment voelde tot nu toe nooit goed. Tot ze met het idee kwamen om nieuwe downloadable content met ‘m te maken. ‘Vaas: Insanity’ is een product dat op zichzelf staat, waardoor we volop konden experimenteren met hoe het personage volgens ons moet zijn gegroeid. We ontdekten dat er véél dingen zijn die nog steeds niet gezegd zijn over het personage.”

HLN: Deze keer kruipt de speler letterlijk in het hoofd van Vaas. Heeft dat iets veranderd in hoe u hem speelt?

Mando: “Het beste aan Vaas is zijn onvoorspelbaarheid: je ziet geen verschil tussen wat hij denkt, voelt of doet. Zelfs als je gewoon in zijn buurt bent, word je dus meegezogen in zijn geest, zijn hoofd, zijn emotionele wereld. Wat ik geweldig vond aan het feit dat hij nu de protagonist is, is dat we nu visueel konden maken hoe de wereld in zijn geest in elkaar zit.”

HLN: Zal de speler nieuwe dingen ontdekken over Vaas?

Mando: “Zeker. Op een bepaald moment praten twee versies van Vaas tegen elkaar. De ene is de drugverslaafde, die emotioneel en mentaal niet in de haak zit. Maar dan heb je de nog ergere kant van hem: het nietsontziende roofdier, dat vreet aan die eigenlijk kwetsbare andere kant van hem. Het is een personage met een ontzettend breed palet aan emoties.”

HLN: Wanneer u uw eigen cv in ogenschouw neemt: hoe belangrijk is Vaas geweest in uw ontwikkeling als acteur?

Mando: “In heel veel opzichten betekende Vaas de start van mijn carrière. Hij zal altijd een belangrijke rol spelen voor mij. Ik krijg nog geregeld Instagram-tags waarin iemand een tatoeage van hem laat zien. Hij blijft leven in mensen hun geest.”

Mando werd, enkele jaren na ‘Far Cry 3', ook bekend bij een iets breder publiek dankzij zijn rol als de stugge Mexicaanse gangster Nacho Varga in Netflix-reeks 'Better Call Saul’. “Maar Vaas is veel makkelijker om te vertolken dan Nacho”, zegt Mando. “Nacho absorbeert alle energie rondom hem in zijn organen. Hij is zo stil, zo introvert, zo implosief. Hij probeert altijd het morele kompas te vinden in alles wat hij doet, en is nooit vrij omdat hij constant op zoek is naar dat betere leven. Dat niet helemaal van hemzelf afhankelijk is, maar van de veiligheid van zijn vader. Hij zégt ook heel weinig. Vaas is daar het compleet tegenovergestelde van: hij betekent de volledige vrijheid. Je kunt alles loslaten. Na het spelen van Nacho moet ik op zoek gaan naar een manier om die energie er weer uit te krijgen, met een massage, een wandeling of meditatie bijvoorbeeld. Dat heb ik bij Vaas niet.”

HLN: Vaas is dus plezieriger om te spelen?

Mando: “Zo zou ik het ook weer niet noemen. De voldoening die je bij het spelen van beide personages voelt, als een acteur, is gelijkaardig. Het zou voor mij niet plezierig zijn geweest om alléén Vaas te spelen, evenmin als ik mezelf een voldragen acteur zou voelen met alléén Nacho. We zijn momenteel seizoen zes van ‘Better Call Saul’ aan het opnemen, dus ik zit weer stevig in Nacho’s wereld. Maar toch was het een plezier om voor een week of twee weer die rol van Vaas op me te nemen.”

HLN: Wat kanaliseert u precies wanneer u Vaas speelt?

Mando: “Toen ik ‘m de eerste keer vertolkte, maakte ik net een liefdesbreuk door. Het was het moment waarop ik besefte: het leven gaat niet altijd over een rechte lijn. Deze keer was het anders: ik heb ondertussen nog meer levenslessen gekregen, maar nu maakte ik specifiek door dat m’n vader overleed aan kanker. Twee weken na z’n dood zat ik aan tafel met de rest van het creatieve team om de dialogen door te nemen. Er zit dus een deel van die ervaringen in Vaas. Ze deden me allebei nadenken over wat er ‘echt’ is en wat niet. In de wereld van Vaas speelt dat ook.”

HLN: Dus Vaas is geëvolueerd, net zoals u bent geëvolueerd als mens?

Mando: “Ja, en je kijkt zelfs terug naar wie je toen was. En wat je probeerde te zeggen. Er zijn momenten in de game waarop Vaas zou kunnen flippen, maar het juist niét deed: hij werd heel plechtig en rechtuit. Dat zijn momenten waarop je beseft dat woede vaak iets heel anders verbergt. Iets heel kwetsbaars.”

