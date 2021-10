Interview met Pokémon-ruilkaartendesigner Atsushi Nagashima: ‘We hebben nooit iets aan de basisregels veranderd’

Met een nieuwe rush in de speelgoedwinkel, en zeldzame exemplaren die enkele honderden euro’s waard zijn, hebben Pokémon-ruilkaarten zich opnieuw onder de aandacht van spelers gewerkt. En dan is de Celebrations -uitbreiding, die het vijfentwintigjarige bestaan van de Pokemon Trading Card Game viert, nog maar pas begonnen. We spraken met game director Atsushi Nagashima over het geheim achter het succes.

Nauwelijks een half jaar na de lancering van de eerste Pokémon-videogames Red en Blue, in 1996, kwam ook het ruilkaartenspel op de markt. Het was een essentiële volgende stap naar de transmedia-franchise die Pokémon niet lang daarna werd, met onder meer ook een animatieserie (vanaf 1997) en bioscoopfilms (sinds 1998). Bij ons kreeg de Pokémon-rage pas in 1999 vaste voet aan de grond, maar dan wel meteen over de volledige franchise heen. Een succes dat consequent werd aangehouden tot vandaag, met kaarten die zo gegeerd zijn dat er ramkraken voor worden gepleegd.

Hoe is het ruilkaartenspel al die tijd relevant en succesvol gebleven? “Het vloeit natuurlijk voort uit het feit dat de Pokémon-franchise op zich heel geliefd bleef”, zegt Atsushi Nagashima, game director van de Pokémon Trading Card Game. “Maar minstens even belangrijk is het feit dat de basisregels nooit zijn veranderd. Spelers kunnen op elk moment terugkeren, en wie mensen het spel als kind heeft gespeeld, zal een hele nieuwe wereld ontdekken. Het is geweldig om met je eigen kinderen te spelen en te merken hoe de regels snel weer bij je terugkomen.”

Volledig scherm Pokémon-ruilkaartendesigner Atsushi Nagashima: 'De monstertjes blijven de kern van de ervaring.' © The Pokémon Company

In hoeverre is het transmediale karakter van de franchise (met bijvoorbeeld videogames, een ruilkaartspel en een tekenfilmserie) een factor in dit voortdurende succes?

Nagashima: “De Pokémon zijn natuurlijk de drijvende factor. Hoewel de Trading Card Game een andere speelstijl biedt dan de videogames, is er een gedeelde magie.”

In de loop van de afgelopen 25 jaar heeft de franchise de overgang gemaakt tussen ten minste twee generaties jonge spelers. Hoe houdt u het interessant voor zowel spelers die nieuw zijn in de franchise als diegenen die er al jaren mee bezig zijn?

Nagashima: “Pokémon-kaarten bieden veel verschillende manieren om plezier te hebben: je kunt ze verzamelen, ruilen, genieten van de illustraties, decks maken, en strijden tegen andere Pokémon. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen op zijn eigen manier van de kaarten kan genieten. We voegen altijd veranderingen toe, zoals nieuwe mechanismen of artistieke accenten, om ervoor te zorgen dat al die verschillende manieren van plezier hebben fris en plezierig blijven.”

Volledig scherm Beeld van een ruilkaartenset uit de zopas gelanceerde 'Celebrations'-collectie, waarmee een kwarteeuw Pokémon wordt gevierd. © The Pokémon Company

Hoe zou u het huidige publiek voor Pokémon Trading Card Game demografisch omschrijven? Hoeveel mannen of vrouwen spelen het? Hoe oud zijn de spelers?

Nagashima: “In plaats van ons te concentreren op een specifieke demografie bij het maken van ons spel, zorgen we ervoor dat het gemakkelijk op te pikken en leuk is voor spelers van alle achtergronden. Dat is echt te zien aan de diversiteit in de fanbasis. Bij Pokémon TCG-evenementen, lokale Pokémon Leagues of internationale competities zoals de Wereldkampioenschappen, zie je spelers met veel verschillende achtergronden spelen in drie verschillende leeftijdsdivisies: Junior, Senior en Masters.”

Volledig scherm De ruilkaarten werken op hetzelfde principe als de games: centraal staat een stelsel van karakteristieken per personage. © The Pokémon Company

Hoe werkt het proces van het toewijzen van bepaalde functies aan de Pokémon op elke kaart, en hoe breng je die in balans om boeiende gameplay te behouden?

Nagashima: “Onze inspiratie voor nieuwe elementen in de TCG komt van de videogames, die we gebruiken om het onderliggende raamwerk van een product of serie te bouwen. Vervolgens selecteren we vier of vijf hoofd-Pokémon, rekening houdend met zaken als Pokémon-typen in onze ingebeelde spelomgeving. Op basis van die selectie beginnen we het bredere wereldbeeld van de set te verkennen en een Pokémon-line-up te maken die bij dat wereldbeeld past, kijkend naar zaken als typebalans, evolutiebalans, populariteit van personages en spelmechanieken. Op dat moment beslissen we over de regels waarop iedere kaart drijft, en maken we gegevens voor de afzonderlijke kaarten. Om elke kaart te verfijnen, hebben we een intern team van getalenteerde testspelers, die elke dag enkele uren besteden aan het maken, testen en opnieuw testen van decks om de balans in het spel te garanderen. Ze zijn een zeer belangrijk onderdeel van het ontwikkelingsproces voor nieuwe kaarten.”