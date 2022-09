Interview met geridderde Franse gamemaker Jehanne Rousseau: ‘Er moeten meer videogames met een moederfiguur komen’

Met de release van haar nieuwe game ’Steelrising’ bewijst Jehanne Rousseau waarom ze eind 2020 werd geridderd in Frankrijk. Ze is niet de enige gamemaker die die eer te beurt viel – ‘Super Mario’-maker Shigeru Miyamoto en Ubisoft-baas Yves Guillemot gingen haar daar al in voor – maar ze is de eerste vrouw die tot ridder werd geslagen voor haar merites in videogame-ontwerp.

‘Steelrising’ brengt je naar een clockpunk-versie van de Franse revolutie, met automators mechanische wezens – laat ons ze primitieve ‘robots’ noemen – die de strijd vies in het voordeel van de koning doen uitvallen. Maar dat is dan buiten Aegis gerekend, een vrouwelijke automaton die voor koningin Marie-Antoinette werkt, en die niet terugdeinst voor de andere Houten Klazen. “Het is een role playing game, want daarin zit ons DNA”, zegt Rousseau. “We zijn begonnen met kleinere games omdat we in het begin niet de financiële middelen hadden voor iets groots, maar we zijn vastbesloten om dit genre zo ver mogelijk te brengen, om het door te ontwikkelen, om er vernieuwingen in te brengen.”

Volledig scherm Aegis, het hoofdpersonage in 'Steelrising'. © Nacon

Het is alsof u met ‘Steelrising’ een game hebt gemaakt over twee revoluties tegelijk: de Franse Revolutie en de vroege industriële revolutie.

“Eerlijk gezegd hadden we in het begin niet eens de Franse Revolutie in gedachten. Het allereerste idee voor ‘Steelrising’ was om een actie-role playing game te maken, en een van de eerste schetsen van onze art director was een automaat in een vreemde, abstracte stad. Het was een goed idee, maar de wereld voelde een beetje leeg. We misten iets, maar het was moeilijk om precies te zeggen wat. Maar toen, op een zondagmiddag, ging ik met mijn dochter naar een museum in Parijs, en ze deden een tentoonstelling over Marie-Antoinette. Toen klikte het: waarom situeren we ons verhaal niet in de Franse Revolutie? Later deden we wat research en ontdekten dat er effectief enkele automatons waren gemaakt in de 18e eeuw. Er leefden toen van die geweldige uurwerkingenieurs uit Zwitserland, Duitsland en Frankrijk, die ook hun vaardigheden lieten zien door automatons te bouwen. Ze werden natuurlijk niet in massa geproduceerd: ze waren zo’n uniek ding dat alleen aan koningen en koninginnen werd getoond, om te laten zien hoe ongelooflijk het werk van die klokkenmakers was. Er was zelfs effectief een automaton gemaakt voor Marie-Antoinette, die wat piano kon spelen. Altijd hetzelfde muziekstuk natuurlijk, en niets al te complex. Maar het was op een bepaalde manier gekleed, had bewegende ogen, en zo’n vreemd poppengezicht met een kleine pruik. Ik zei: ‘We hebben haar’.”

Volledig scherm Een typisch gevecht in 'Steelrising'. © Nacon

In het begin van ‘Steelrising’ sprak koningin Marie-Antoinette over hoe de koning wordt omringd door “adviseurs die meer macht hebben dan ministers”. Er vallen parallellen te trekken met enkele contemporaine wereldleiders. Was dat met opzet?

“Het verhaal van ‘Steelrising’ wil er alleen maar op wijzen dat dit soort dingen altijd al heeft bestaan, doorheen de hele geschiedenis. Wanneer je een bepaalde historische periode in voldoende detail onderzoekt, ontdek je dat ze een inherent onderdeel waren van de politiek van die tijd. Als je op zoek gaat naar dat soort complexiteit voor je verhaal, zullen deze dingen naar boven komen. Ik wil altijd tot de kern van iets komen. Natuurlijk: we maken een game, een spel, het moet leuk zijn. Maar games kunnen het ook over serieuze onderwerpen hebben. We willen spelers niet de les lezen, maar we kunnen dingen in de conversatie brengen door middel van games. Over de hele wereld zijn er nog steeds mensen die worstelen om de democratie te herstellen. We kunnen dat meenemen in het verhaal van een game, zelfs als die zich afspeelt in een clockpunk-fantasyversie van een historische revolutie.”

Volledig scherm Aegis in de Jardin des Tuileries in Parijs. © Nacon

U was de eerste vrouwelijke gamedesigner die Chevalier de l’ordre national du Mérite werd. Wat betekent dat voor u?

“Een ‘Chevalier’ zijn, een ridder, is best cool, toch? Ik kreeg er geen zwaard bij, maar gewoon een metalen plakkaat. Dat was wel een beetje een teleurstelling (lacht). Nee, het is belangrijk, denk ik, voor andere vrouwelijke schrijvers of gameontwerpers. Maar vooral omdat ik het belangrijk vind om door de staat erkend te worden voor het maken van videogames. In veel landen koppelen politici videogames automatisch aan geweld. Als de kinderen het niet goed doen op school, komt dat zogezegd door videogames. Als er een schietpartij is in een winkelcentrum, is dat ook weer vanwege videogames. Men heeft de neiging om het feit te negeren dat videogames een ruimte zijn voor creativiteit. Het is een plek waar kunstenaars nu mooie dingen ontwerpen en maken. We hebben dichters, we hebben schilders. Voor mij is het echt de kunstvorm van deze eeuw. “

Volledig scherm Beeld uit 'Steelrising'. © Nacon

In de afgelopen jaren is toxisch mannelijk gedrag een toenemend probleem geweest in de videogamesindustrie. Wat moet er volgens u, als succesvolle vrouw in deze branche, structureel veranderen?

“Het is moeilijk voor mij om te praten over de rol van een vrouw in de game-industrie, omdat ik dit al 25 jaar doe. Ik ben eerlijk gezegd niet zo heel erg bezig met het ‘vrouw zijn’-aspect van mijn werk. Maar wanneer ik naar de industrie als geheel kijk, zie ik wel dat sommige ontwikkelteams diversiteit missen. Het is zichtbaar. Een deel van het probleem, denk ik, is dat we altijd dezelfde patriarchale verhalen in games blijven hebben. Twintig jaar geleden gingen gameverhalen over jonge mannelijke helden die de wereld redden. Nu de gemiddelde gamer ouder is geworden is de held meestal 45 en zorgt hij voor een jonger personage dat uiteindelijk de held zal worden. Het jongere personage kan een jongen of een meisje zijn, maar er is wel die vaderfiguur geweest die hen begeleidt. Hij kan sterven, maar het jongere personage erft al zijn waarden en al zijn goede eigenschappen. Oké, prima: dat kunnen interessante verhalen zijn. Maar waar zijn de verhalen met een moederfiguur in plaats van een vaderfiguur? Dat moet veranderen, in de kern. In Frankrijk run ik een studiebeursprogramma samen met andere game-ontwikkelaars, om te helpen bij het financieren van de studie van enkele jonge studenten uit gezinnen die zich geen videogamestudies kunnen veroorloven. Maar we financieren hen niet alleen, we treden ook op als hun mentors. Het programma is nu in zijn tweede jaar, en we hopen echt dat deze jonge mensen die we begeleiden de ‘spelregels’ van de game-industrie zullen helpen veranderen.”