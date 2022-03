Interview met de makers van ‘Shredders’: “Geen enkele snowboardgame heeft al écht het gevoel van ‘shredden’ geleverd”

De Belgische gamedesigner Dirk Van Welden, ook oprichter van vr-studio I-Illusions in Geraardsbergen, en de Zweedse gamemaker Marcus Forsmoo vonden elkaar in hun passie voor snowboarden. Ze besloten samen een ruwe snowboardgame die Marcus enkele jaren geleden op Steam had gelanceerd, te pimpen tot een volledige game. Het resultaat is ‘Shredders’, dat zopas op de Xbox-consoles verscheen. Het is een game met een enorme open wereld, gebaseerd op het decor van bekende snowboardfilms, die zich stukje bij beetje ontsluit naarmate de speler beter presteert op zijn board. De animaties zijn levensecht, zeggen de twee makers, gebaseerd op hoe professionele boarders op hun plank staan:.“Je ziet er gegarandeerd goed uit”, luidt de perstekst. Bovendien wordt hun project ondersteund door profs als Jamie Anderson, Sebbe De Buck en Marcus Kleveland, en door merken van snowboardmateriaal.

Dat alles, claimen de heren, is meer dan voldoende voor een snowboardgame die de concurrentie met bekende hedendaagse titels als ‘Steep’ en ‘Riders Republic’ aankan.

Volledig scherm Je schuift van een berg af, net als alle lui in skigebieden, maar deze heeft ook rails om over te 'grinden'. © Foampunch

Waarom wéér een snowboardgame?

Dirk Van Welden: “Iedereen stelt ons dezelfde vraag, alsof het bestaan van een populaire snowboardgame je verbiedt om er nog een te maken. Of je maakt iets compleet nieuws, of je maakt iets dat beter is. En dat hebben we dus gedaan, anders waren we er niet aan begonnen. We waren allebei fan van veel snowboardspellen in het verleden. Voor mij is dat ‘Amped’. Ik denk dat Marcus zijn eigen favorieten zal hebben. Maar we hebben vooral ons eigen ding gedaan.”

Marcus Forsmoo: “Ik ben altijd op zoek geweest naar nieuwe snowboardgames, en probeer altijd alles te spelen wat ik in m’n handen krijg. Ik probeer gewoon dat specifieke gevoel te vinden dat ik krijg van het shredden in het echte leven, en er is nog geen enkele game geweest die dat écht heeft geleverd.”

Volledig scherm Belgische gamemaker Dirk Van Welden: "Alsof het bestaan van een snowboardgame je belet om er een andere te maken." © Foampunch

Wat is dat gevoel precies?

Forsmoo: “Het behoud van momentum. Zoals in ‘SSX Tricky’. Je kon kracht opladen en liet daar wat van los wanneer je in de lucht was. Ik vond het erg leuk toen ik het speelde, maar het was niet echt doorontwikkeld, vond ik. Verder gaat het om stijl. De vrijheid om jezelf te kunnen uiten in de besturing van het spel. En het gevoel een personage te hebben waar je je in kunt onderdompelen met coole maar natuurgetrouwe fysica.”

Van Welden: “Je krijgt van in het begin alle controle. Beginners staan op dezelfde hoogte als mensen die de game al uren hebben gespeeld. Maar je ziet ook meteen het verschil. Hetzelfde met een game als ‘Rocket League’. Beginners schieten gewoon ballen, maar de profs laten ze echt in het rond vliegen. Ik denk ook dat ‘Shredders’ meer een punkding is. Er zit een heel funky houding in. En een campagne, een verhaal. Niet veel mensen verwachten dat in sportgames. Maar we hebben iets waarvan we denken dat spelers het interessant zullen vinden.”

Volledig scherm Vooral het 'gevoel' tijdens het uithalen van tricks moest goed zitten, zeggen de makers. © Foampunch

‘Shredders’ heeft een open wereld en er komt een festival bij kijken. Het is als ‘Forza Horizon’, maar dan met snowboards.

Van Welden: “Het grappige is: ‘Forza Horizon’ heeft ons in niet geringe mate geïnspireerd. Ik vond specifiek inspiratie in de hovercraftraces. Ik dacht: ja, dit is iets. Dit is waarom ik van dit spel hou. Maar voor ons gaat het natuurlijk dieper dan racen op de snowboard. Het gaat meer om verkennen, van de omgeving en van je vaardigheden op de board.”

Forsmoo: “We vinden het vooral leuk om gewoon samen te shredden, gewoon naar elkaars prestaties te kijken en leuke dingen te doen met de snowboard. Of rare dingen.”

Volledig scherm Marcus Forsmoo werkte, samen met zijn Belgische vakbroeder, verder aan een snowboardgame die hij in 2018 op Steam lanceerde. © Foampunch

Waar staat ‘Shredders’ op het spectrum tussen arcade- en simulatiegameplay?

Van Welden: “Ik denk graag dat we de perfecte match hebben gevonden. Als je naar andere games kijkt, staat deze misschien een beetje dichter bij realisme, maar ook weer niet té dichtbij. We proberen het leuk te houden. Het is gewoon moeilijk om iets tegelijkertijd ultrarealistisch en echt responsief te maken. Mark heeft die twee geweldig in evenwicht met elkaar gebracht.”

Forsmoo: “Het is moeilijk te definiëren wat nu precies een simulator is als het gaat om snowboarden. Ik bedoel: het zijn allemaal snowboardsimulaties, maar hoe moeilijk zijn ze om te spelen? Het is vrij eenvoudig om gewoon plezier te hebben in ‘Shredders’, maar je kunt ook uitdagingen opzoeken en harde trucs doen.”

Volledig scherm Betere fysica en een open wereld: dat is volgens de designers van Foampunch de kern van 'Shredders'. © Foampunch

Zo’n 20 jaar geleden had je een enorme hausse van snowboardspellen. Je ziet nu ongeveer hetzelfde gebeuren. Waar hebben gamemakers al die tijd op gewacht om snowboarden weer op tafel te krijgen?

Van Welden: “De AAA-bedrijven, zoals Electronic Arts, doen het niet meer. Ze werden alleen maar groter en groter, en ze zagen dat er meer te verdienen was aan andere spellengenres. Ik denk dat het ook lang heeft geduurd omdat het een vrij moeilijk genre is om precies goéd te maken. Tot voor kort had je daar ook een groot team nodig om zoiets te maken. Hetgene waarmee we ‘Shredders’ hebben gemaakt was relatief bescheiden qua omvang.”

Forsmoo: “Nu heb je ontwikkelingstools, zoals Unity, waarmee ook kleinere teams dit soort games kunnen maken.”

Volledig scherm Vooral de doorbraak van ontwikkelaarstools maakt het mogelijk om dit soort relatief complexe games toch met een kleine ploeg te maken, luidt het bij Foampunch. © Foampunch

Wat is het verhaal achter Foampunch, de studio die jullie speciaal voor deze game hebben opgericht? Hoe hebben jullie elkaar gevonden?

Van Welden: “Marcus had al een snowboardgame gemaakt, getiteld ‘The Snowboard Game’. Er zat geen echte marketingpush achter omdat hij het voor zichzelf had gemaakt. Maar ik speelde het wel op Steam omdat ik ongeveer elke actiesportgame speel die er uitkomt. En ik had het gevoel dat er nog wat werk aan was, maar ik voelde ook dat de animaties, en de manier waarop de fysica was geprogrammeerd, al een goed startpunt waren voor een groter project. Het zou kunnen groeien. Dus vloog ik naar Zweden om hem te ontmoeten. We bleken dezelfde visie te hebben, en we konden het ook persoonlijk goed met elkaar vinden. Dus spraken we af om het een kans te geven. We namen een paar freelancers onder de arm voor de graphics, ik deed wat leveldesign en programmeerwerk, Marcus bleef werken aan alle fysica en animaties. Na een jaar hadden we iets wat nog beter was dan we hadden verwacht. Toen hebben we Xbox benaderd, en zij hebben ons de kans gegeven om er daadwerkelijk een product van te maken.”

Volledig scherm Met zijn open wereld en zijn festivalsetting lijkt 'Shredders' op een 'Forza Horizon' op snowboards. © Foampunch

Hoe voelde het voor een Belgisch-Zweeds indiebedrijf om plots op te duiken in de E3-Xbox-Showcase vorig jaar, traditioneel de eerste afspraak die tijdens de beurs met gamers wereldwijd wordt gemaakt?

Van Welden: “Geweldig, natuurlijk. Ik denk gewoon dat ze de passie zagen. We hebben ook een geweldige trailer gemaakt die de game heel goed weerspiegelt. Je zit natuurlijk tussen al die grote gamebedrijven die allemaal geweldig creatief talent hebben, en je probeert je best te doen.”

De game staat op Xbox-game-abonnement Game Pass. Hoe belangrijk is dat voor een indiebedrijf?

Van Welden: “We willen gewoon dat zoveel mogelijk mensen het spel spelen. We houden van break-even. Als het winst maakt, dan is het nog beter. Maar we willen gewoon dat het wordt gespeeld. Ook geeft zo’n deal je wat marketingondersteuning. En een beetje financiële zekerheid, wat altijd is meegenomen.”

