Interview met de creatieve krachten achter hypegame ‘Redfall’: “Iedereen begrijpt vampieren”

Gamers die de barokke pracht van de twee ‘Dishonored’-games, de metafysische alienjacht van ‘Prey’ of het briljant gestructureerde moorddrama van ‘Deathloop’ gewend waren, zullen een beetje vreemd opkijken wanneer ze merken dat de volgende game van topstudio Arkane een coöpshooter met vampieren wordt. Hebben ze wel een béétje nagedacht over ‘Redfall’, dat in de eerste helft van 2023 in de winkelrekken landt?

Ricardo Bare, scenarist en gamedesigner: “Vampieren zijn altijd interessant. Verschillende generaties vinden ze op verschillende manieren opnieuw uit, maar ze zijn altijd interessant, en hun populariteit komt en gaat in golven. Iedereen begrijpt ze ook. In ‘Prey’, waarin we van die rare, inktzwarte ruimtewezens hadden, moesten we veel werk verzetten om de wezens uit te leggen. Maar als je ‘vampieren’ zegt, begrijpt iedereen heel goed wat ze zijn omdat ze in onze populaire cultuur zitten, ze maken deel uit van de menselijke geschiedenis en folklore. Voor ons was het vooral de vraag hoe we daar onze eigen draai aan konden geven. En dus maakten we van onze vampieren producten van een biotechbedrijf, wiens duistere experimenten ertoe hebben geleid dat ze hun menselijkheid hebben verloren, maar in de plaats daarvan hebben ze macht en onsterfelijkheid gekregen. Het zijn vampieren. Ze drinken bloed, ze haten de zon, maar ze geven niet om dingen als kruisen of knoflook of ze zijn niet romantisch interessant. Het zijn door en door monsters, die hun menselijkheid hebben opgegeven. “

Volledig scherm Het eilandje waarop de game zich afspeelt wordt de speelbal van paranormale gebeurtenissen. © Bethesda

Vampieren doden met vuurwapens lijkt een beetje contra-intuïtief, moet ik zeggen

Harvey Smith, gamedesigner: “Ik snap wat je bedoelt: vampieren worden traditioneel gedood met staken of het omhooghouden van een religieus artefact. Maar dat is waarschijnlijk meer een bijproduct van de late negentiende eeuw, de tijd waarin ‘Dracula’ uitkwam. Ze hadden toen nog geen krachtige aanvalsgeweren (lacht). We probeerden dat wat te moderniseren. De hoofdpersonages in ‘Redfall’ – studente geneeskunde Layla Ellison, militair Remi De La Rosa, monsterjager Devinder Crousley en huurling-in-een-levenscrisis Jacob Boyer – hebben geweren, maar die zijn aangepast om vampieren te bestrijden. Dat leidt tot spelmechanieken die we anders niet zouden hebben gehad. Je kunt een shotgun of een aanvalsgeweer hebben met een scherpe staak aan het uiteinde, zodat de vampier, zodra hij in een kwetsbare houding is gedwongen, door het hart kan worden gestoken. Er zijn ook lichtkogelpistolen, waarbij het vuur de vijand van de vampier is. En we hebben iets dat we een stake launcher noemen, een drieloopswapen waarin je gevonden munitie als gebroken bezemstelen, biljartkeus of haardpoken kunt laden.”

“Ook gebruik je ultraviolet licht als wapen, waardoor ze versteend kunnen raken. Er zijn statieven met lampjes erop. Je kunt die ook in je voordeel gebruiken tegen de Bellwether Security-mensen, een soort Blackwater-achtig bedrijf. Misschien tref je ze wanneer ze met behulp van zo’n statief tegen vampieren aan het vechten zijn. Wat doe je dan? Stiekem de lichten uitdoen, waardoor de vampieren herstellen en met verdubbelde kracht de Bellwether-troepen inmaken.”

Volledig scherm Vampieren doden met vuurwapens voelt een beetje contraproductief, maar de makers hebben hun karakteristieken goed in gameplay gevat, melden ze. © Bethesda

Zit er een soort immersive simulation-element in de spelmechanica van ‘Redfall’, zoals we ze hebben gekend in ‘Prey’ en ‘Dishonored’?

Smith: “Dat is er wel, maar elk van onze games is een beetje anders. ‘Dishonored’ heeft een veel sterkere nadruk op stealth, het is missiegebaseerd en je gaat van locatie naar locatie. ‘Prey’ speelt zich af in een open ruimtestation, je kunt overal naartoe. Het is niet zo sterk op gebied van stealth, maar het heeft tonnen op fysica gebaseerde gameplay. Iedere keer dat we een game maken, proberen we ons te houden aan de creatieve kernwaarden van onze studio: het bouwen van superdiepe, coherente werelden om te verkennen, met interessante spelmechanica waar spelers creatief mee kunnen zijn. De games zijn ook altijd in firstpersonperspectief, want je moet het gevoel hebben dat je in een lichaam zit en vanuit dat opzicht kunt rennen, glijden en klimmen. Al die creatieve waarden zitten nog altijd in ‘Redfall’. Maar we besloten, net als bij de andere games, om wat creatieve risico’s te nemen. We laten je deze keer dus met vrienden spelen als je dat wilt.”

Volledig scherm Net als bij de andere Arkane-games zit er een diepe simulatie in 'Redfall'. © Bethesda

Ik kan me niet herinneren dat veel Arkane-games in coöp kunnen worden gespeeld. Was dat een leerervaring voor de studio?

Smith: “Een enorme leerervaring. We hebben wat multiplayerdingen op de downloadbare uitbreidingen bij ‘Prey’ gedaan, maar coöp heeft voor ons alles veranderd, vooral technisch. Het maakt alles drie keer ingewikkelder. De singleplayer- en coöp-ervaring zijn wel dezelfde content. Er is geen speciale zone voor multiplayer of iets dergelijks. Het is ook drop in-drop out: andere spelers kunnen meteen komen meespelen, en kunnen even snel ook weer het spel verlaten.”

Volledig scherm Met meerdere spelers kun je ook je krachten combineren. © Bethesda

De setting van ‘Redfall’ is een kusteiland in New England. Heb je onderzoek gedaan naar echte plaatsen zoals deze?

Smith: “Als we onderzoek doen voor al onze games, reizen we er ook naartoe. We stuurden enkele fotografen van ons team. Een van onze leveldesigners liep rond met een oude 35-millimetercamera, een andere is een astronomie-kunstfotograaf, die foto’s maakte van de sterren en nevels. New England, de streek in het noordoosten van de V.S. waar de game zich afspeelt, heeft een ongewoon lange geschiedenis voor Amerika, omdat Amerika een jong land is. Toen ik in een klein boerendorpje in Duitsland woonde, stond er even verderop een 800 jaar oud kasteel. New England is de enige plaats in Amerika die daar iets van heeft. Er zijn ieder geval dingen die wel geen duizenden, maar toch al honderden jaren oud zijn, wat het een ander gevoel geeft. De streek figureert ook in een hoop spookachtige Amerikaanse fictie. Er is gotische en Victoriaanse architectuur. Het heeft een gevoel van de donkere tijdsperioden in het verleden, waar een hele familie kon worden weggevaagd door ziekte en dan zouden mensen ze opgraven omdat ze dachten dat ze vampieren waren of wat dan ook. Het is een vervloekte plaats, in zekere zin.”

“Onze benadering van dit spel was om te beginnen met iets dat mensen vertrouwd zullen vinden en onmiddellijk zullen begrijpen, omdat wat we meestal doen het tegenovergestelde is. Meestal beginnen we in een ruimtestation of een fantasiestad, en vervolgens helpen we de speler om die plek te begrijpen. We vinden dat nog steeds een geweldige aanpak: een deel van het plezier van games is dat ze je brengen waar je nog nooit eerder bent geweest. Maar deze keer begonnen we met iets dat mensen begrijpen. Een klein Amerikaans stadje met buurtwinkels, drogisterijen en een kliniek. Maar toen hebben we dat verdraaid. Met vampieren die geestverruimende, realiteitsvervormende en andere paranormale vermogens hebben. “

Volledig scherm Als je een vampierennest wilt wegvagen, moet je het hart verwijderen. © Bethesda

