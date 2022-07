Interactief drama ‘As Dusk Falls’: geavanceerde mechanieken vertellen een doorsnee verhaal

Urenlang heb ik die ontzettend vreemde visuele stijl van ‘As Dusk Falls’ het voordeel van de twijfel proberen te geven. Het is me niet gelukt. De aanpak van Interior/Night, de studio achter de game, doet nog het meeste denken aan fotoromans, een soort stripverhalen met foto’s, die veertig jaar geleden populair waren op de laatste pagina’s van damesbladen. De acteurs wrongen zich in kleffe, onrealistische poses, net als diegene die de ruime cast van deze game bevolken. Het werkt gewoon niet. En wanneer zo’n centrale gimmick niet werkt, moet een game voor de rest van zijn componenten al van héél goeie makelij zijn om dat nog te overstijgen. Ook dat bleek -helaas - vergeefse hoop.

Prima ideeën

‘As Dusk Falls’ is een verhalende videogame die begint met een gezin dat een roadtrip onderneemt en een stel schoeljes die een gewapende overval plegen. Al vrij snel komt het tot een dramatische confrontatie in een motel langs Route 66 in Arizona, en vervolgens gaat het helemaal van de rails, met een Gordiaanse knoop van nieuwe personages en overbodige verwikkelingen.

De makers – lui die nochtans in een vorig leven achter interactieve dramatoppers als ‘Heavy Rain’ en ‘Beyond: Two Souls’ zaten – richten zich met ‘From Dusk Falls’ op een paar details die de ervaring beter moeten maken. Zoals een erg radicale aanpak van vertakkende verhaallijnen: geen twee doorgespeelde versies van het verhaal zullen hetzelfde zijn, en na het doorspelen van ieder van de zes hoofdstukken kunnen bepaalde scènes opnieuw – en dus met een verschillende uitkomst - worden gespeeld door ze uit een flowchart te lichten. Ook zitten er een paar erg subtiele vondsten in: wie de tijdsdruk van het antwoorden goed aankan, vindt bijvoorbeeld vaak een extra dialoogoptie wanneer hij eventjes wacht om af te drukken.

Leer jezelf kennen

Maar op dat staketsel werd een zeer doorsnee videogamedrama gebouwd. Een verhaal met de thematische diepgang van een doorsnee Netflix-serie – niet ‘Better Call Saul’ of ‘Ozark’, maar een doorsnee reeks, zoals ‘Dirty John’ of ‘Emily in Paris’ bijvoorbeeld. De enige echte opsteker van de game is de manier waarop de makers hun speler zelfinzicht proberen mee te geven: aan het einde van ieder hoofdstuk krijg je mee hoe je manier van denken en beslissingen nemen in elkaar zat.

Verwacht daar natuurlijk ook weer geen doorgedreven psychoanalyse van: de scenaristen laten je gewoon zien voor welke van hun dialoogkeuzes (want ook die zijn natuurlijk voorgeschreven) je een voorkeur hebt getoond. Maar buiten dat element heeft ‘As Dusk Falls’ weinig te bieden wat andere interactieve drama’s al niet eerder hebben gedaan.

