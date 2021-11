In ‘Shin Megami Tensei V’ speel je een partypooper op een demonisch feestje

gamereviewJe kent het wel: je bent getuige van een gruwelijke moord, raakt bewusteloos en ontwaakt in een post-apocalyptische wereld vol demonen. Het overkomt ook het hoofdpersonage in Shin Megami Tensei V , een Japanse role-playinggame voor de Nintendo Switch.

Deze game pakt uit met een groots verhaal van goden, demonen en engelen. Bescheiden is dat allemaal niet, en die grandeur zit verweven in alle aspecten van de game. Je vooruitgang bewaren doe je bijvoorbeeld niet in een savemenu, maar wel via de optie ‘chronicle deeds’, quoi. Dergelijke foefjes kunnen al snel uitmonden in protserigheid, maar om een of andere reden komt Shin Megami Tensei V daar uitstekend mee weg. De game heeft namelijk niet voor niets een ‘V’ in de naam, dus je weet wel dat de formule al een tijdje wordt gepolijst.

Demonisch feestje

In de game verken je Da’At, een desolate post-apocalyptische versie van Tokio. Door een bijzonder toeval eindig je gelukkig niet meteen als een snack voor het duivelsgebroed dat daar picknickt, maar krijg je zelf bovennatuurlijke krachten. Die gebruik je in turn-based gevechten waarin je fysieke en een reeks magische aanvallen gebruikt (en countert). Het is gameplay waar je moet voor zijn, maar hij is wel tot in de puntjes uitgewerkt.

Volledig scherm © Nintendo

Tijdens de gevechten sta je meestal tegenover meerdere tegenstanders, dus al snel moet je ook zelf demonen rekruteren in je posse. De game schittert op dat vlak, want die onderhandelingen met de uiteenlopende kwelgeesten zitten duivels goed in elkaar. De ene moet je paaien met een geschenkje, de andere heeft wat stoere taal nodig, en nog andere geven je nog een cadeau om het te mogen afbollen. Geregeld zijn de conversaties ronduit hilarisch.

Volledig scherm © Nintendo

Feest voor RPG-fans

Naarmate je meer en meer demonen inlijft, leer je ook hun uiteenlopende aanvallen beter kennen. En natuurlijk ook de sterktes en zwaktes van de tegenstanders. De ene is nen heten teen, de andere een ijskonijn, enzovoort. Een feest voor RPG-liefhebbers, minder interessant voor gamers die actie verkiezen boven statistieken en levelling.

Volledig scherm © Nintendo

Heel interessant wordt het wanneer je demonen kan fuseren en kneden tot sterkere exemplaren, want zo ben je wel even zoet met de meer dan 200 griezels in de game. Kleine verschillen in de samenstelling van je team kunnen het verschil betekenen tussen leven en dood. Een evenwichtige eenheid in elkaar knutselen is dus geen simpele taak, en geduld is een schone deugd.

Volledig scherm © Nintendo

Tot in de puntjes

Maar of je nu houdt van turn-basedgevechten of niet, de hoge graad van afwerking van Shin Megami Tensei V staat alleszins buiten kijf. De muziek past uitstekend, het stemmenwerk is bij wijlen goddelijk en grafisch zit ook alles meer dan snor. Ook interessant is dat je keuzes en opofferingen zal moeten maken. Rekruten zullen sneuvelen, en domme fouten blijven niet zonder gevolgen.

Volledig scherm © Nintendo

Maar bovenal weten de ontwikkelaars Shin Megami Tensei V karakter te geven, met een achtergrondverhaal dat niet eens zo belangrijk is, maar wel zijn stempel drukt. Je ontkomt ook niet aan een hoop grinding. Maar hoe lastiger de uitdaging, hoe groter de voldoening wanneer je erin slaagt. Een bijzonder interessante game.

