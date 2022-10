In pretparksimulator ‘Park Beyond’ zijn zelfs de natuurwetten niet heilig

Gamepreview‘Park Beyond’ kan de zoveelste variant op ‘Rollercoaster Tycoon’ worden. Maar de makers van de game, het Duitse Limbic Entertainment, hebben er ambitieuzere plannen mee: ze zijn bezig aan een game waarin zeer weinig in de weg staat van je droomrollercoaster of droompark. Zelfs niet de wetten van de natuur.

Achter de magie kruipen: dat zullen spelers op zoek naar een nieuwe fix pretparkmanagementgames in 2023 kunnen doen wanneer ze ‘Park Beyond’ installeren op hun pc of console. Maar we deden het eerst al in het echt voor een eerste diepe demo van de game, in drie van de 60 (!) conferentiezalen achter de coulissen van Europapark in het Duitse Rust, na Disneyland Parijs het tweede meest bezochte pretpark op het continent. Daar kregen we niet alleen een stoomcursus over hoe de markt voor pretparken in elkaar zit en hoe rollercoasters worden ontworpen, maar mochten we ook een paar uur uit de game spelen.

‘Onmogelijking’

In twee levels – een missie waarin er een oud, verweerd park moest worden opgekalefaterd en een ‘sandbox’-modus waarin we compleet van nul mochten beginnen – zetten we de eerste stappen in die virtuele carrière van pretparkdesigner. Die wordt in ‘Park Beyond’ mooi omkaderd met een verhaalcampagne vol – letterlijk – kleurrijke figuren. Dat is meteen al het belangrijkste verschil dat deze game maakt met concurrerende pretparksimulators als het bekendere ‘Rollercoaster Tycoon’: er zit een zeemzoet snoepwinkelsfeertje in alles wat je te zien krijgt, en dat past perfect bij het centrale element waarin ‘Park Beyond’ zich wil onderscheiden van zijn concurrenten: iets wat Limbic Entertainment, de in het Duitse Frankfurt gevestigde studio achter de game, ‘impossification’ heeft genoemd. Letterlijk vertaald: ‘onmogelijking’.

Je kunt een perfecte mechanische attractie neerplanten in je park, maar het wordt pas echt plezierig wanneer je met een soort magie een buitenaards wezen met tentakels uit de vloer kunt doen opspringen. Hetzelfde geldt voor de rollercoasters die je bouwt: hoe gek de ontwerpers van echte ritjes het ook bedenken, je vindt tussen de 5.497 pretparken die deze planeet rijk is voorlopig nog geen waarin de rit eventjes wordt onderbroken om de wagen met enkele tientallen bezoekers erin af te vuren met een kanon. “We wilden de spelers hun creativiteit niet te veel beperken door hen zich zorgen te laten maken over de realiteit”, zegt Marco Huppertz, producer voor ‘Park Beyond’ bij Limbic Entertainment. “Je kunt nog altijd een rollercoaster bouwen die perfect zou kunnen bestaan in het echte leven, maar dat hoeft niet. Je kunt er ook een bouwen die fysisch onmogelijk is.”

G-krachten

Veel belangrijker dan die natuurwetten is de pret die je rollercoaster oplevert, en die je op twee verschillende manieren opmerkt: hij krijgt een pretscore, die uiteindelijk zijn weerslag zal hebben op het commerciële succes van je park, maar je kunt hem ook zelf uitproberen. Dan merk je meteen hoe… verschrikkelijk saai hij is, in het eerste probeersel van ondergetekende. Gelukkig geeft de game je de juiste aanwijzingen over waar het beter kan: stukken die de wagen met bezoekers omhoog takelen moeten snel worden gevolgd door een steile duik, waarna je loopings en schroeven inbouwt. Belangrijk zijn ook ‘inversies’, veranderingen in de G-krachten. Wanneer hebben de inzittenden van je ritje pret? Wanneer het van G+ - de inzittenden worden achteruit gedrukt tegen de rugleuning van hun stoel – naar G- - de zwaartekracht duwt hen naar voren – gaat, en omgekeerd.

Een constante opvolging daarvan is precies wat pretparkbezoekers ook in het echt willen, zegt Mathis Gullon, projectmanager bij MackNeXT, zeg maar de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van het Mack-imperium dat Europapark uitbaat. “Het tijdperk van de records is voorbij. De allerhoogste, de allersnelste, enzovoort? Dat interesseert de gemiddelde bezoeker niet meer. Zeker wat positieve G-krachten betreft hebben pretparken inmiddels zo’n beetje het uiterste bereikt wat een menselijk lichaam aankan. De echte trend zit in de frequentie van inversies: bezoekers willen hun rollercoasters twisty, met veel verrassingen. Ze willen door elkaar worden gegooid.”

