In game ‘Moonshine Inc.’ stook je illegale drank, maar dat klinkt smakelijker dan het is

'Layers of Fear' is werk van studio op piek van kunnen, die weet hoe horror werkt en wat griezel­spel nodig heeft

Iedereen die in 2014 werd blootgesteld aan ‘Basement Crawl’, had waarschijnlijk gedacht dat we nooit meer iets zouden horen van de ontwikkelaars van die terminaal onleuke ‘Bomberman’-rip off. Maar kijk, de Poolse gamestudio Bloober Team herpakte zich en groeide twee jaar later dankzij ‘Layers of Fear’ uit tot één van de bekendste namen in het moderne horrorgenre.