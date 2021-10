In game ‘Back 4 Blood’ maak je vrienden voor het leven - althans eventjes

In 2008, toevallig ook het jaar dat de eerste coöp-zombiesurvivalmodus in een Call of Duty-game opdook, kwam ontwikkelaar Turtle Rock aanzetten met Left 4 Dead. Een coöpshooter waarin vier spelers zich met vuurwapens en honkbalknuppels door horden mutanten maaiden terwijl ze in een post-pandemisch Amerika van safehouse naar safehouse navigeerden. De game ontpopte zich tot zelden geëvenaard voorbeeld van hoe vier spelers die elkaar niet kenden, ongedwongen samen te laten werken. Back 4 Blood is gemaakt door diezelfde ontwikkelaar en doet die setting, gameplay en hopelijk opnieuw succesvolle truc nog ’s over.

Back 4 Blood Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Nu uit voor pc, PlayStation en Xbox



Volledig scherm 'Back 4 Blood' is een geestelijke opvolger voor de twee 'Left 4 Dead'-games van een jaar of tien geleden. Door de groei in grafische paardenkracht zien de gedrochten er in deze game natuurlijk eens zo gruwelijk uit. © Warner

Old school vibe

Dat geeft Back 4 Blood ergens een old-school vibe en de verdienstelijke maar niet echt opmerkelijke graphics sluiten zich daarbij aan. De soepel spelende shootermechanismen zijn wel helemaal up-to-date. Al mag het belang van de soms subtiele statistiekverschil in wapenaccessoires niet overschat worden. En in een game waar je maar één hoofdwapen mag meenemen en vijanden zich vaak oncomfortabel dicht en massaal opdringen is een scherpschuttersvizier eerder hinderlijk.

De game telt een aantal hoofdstukken die in verschillende missies opgesplitst zijn. Die kan je solo in volgorde uitspelen, waarbij de game je dan voorziet van drie computergestuurde teamgenoten. Dat echter niet de bedoeling, want Back 4 Blood is een coöpshooter pur sang. Deze hoofdstukken, aktes, missies of hoe je het ook wil noemen, moeten met andere spelers doorploegd worden. Het samen net niet of net wel halen is waar deze game schittert. Niemand gaat solo, iedereen waagt virtueel lijf en leden om een gewonde teamgenoot weer op de been te helpen. Want als je het met z’n vieren maar net redt, wordt dat met z’n drieën nagenoeg onmogelijk.

Volledig scherm Je aanval coördineren is op bepaalde momenten wel op z'n plaats. © Warner

Fris met mutanten

Omdat er maar zoveel missies zijn, die je door telkens weer dezelfde locaties leiden, telt de game een paar systemen om de boel ‘fris’ en gevarieerd te houden. Ten eerste speelt de game telkens weer anders wanneer je een andere mix van personages gebruikt. Die tellen immers allemaal een paar unieke vaardigheden die impact hebben de gameplay voor de speler zelf en voor zijn team. Zo kan ene Evangelo zich zonder hulp uit vijandelijke grijpaanvallen bevrijden én maakt zijn aanwezigheid het hele team iets sneller. Een andere variatiebrenger is de zogenaamde ‘AI game director’. Die zorgt dat die speciale, extra gevaarlijke vijanden altijd op andere momenten opduiken, of dat je die eerstehulpkist nooit op dezelfde plek terugvindt.

En dan is er nog het Card-system, dat iedere speler kaarten laat verdienen, verzamelen en inzetten om de hele beleving een kleine maar voelbare draai te geven in positieve, negatieve of gemengde zin. Dat card-systeem is dieper en gecompliceerder dan verwacht. Het zal voor sommige spelers ook de aandacht afleiden van waar de game op z’n best is: samen knallen of roemvol ten onder gaan.

Maar Back 4 Blood zet er écht op in, vanuit de hoop langdurige herspeelbaarheid te garanderen. Zo valt het enkel in ‘Recruit’, de laagste van de drie moeilijkheidsgraden te negeren. In de meedogenloze tot ronduit sadistische ‘Veteran’ en het gepast getitelde ‘Nightmare’, maken de precies uitgebouwde en complementaire card decks van de vier spelers misschien nog meer verschil dan een haast militaire discipline bij stemcommunicatie.

Volledig scherm Bij momenten moeten er ook kolossale gruwels te lijf worden gegaan. © Warner

Speler vs. speler? Mmmeh

Back 4 Blood heeft met ‘Swarm’ ook een modus die spelers het tegen andere spelers laat opnemen. Daarbij wordt er in korte ronden gewisseld tussen wie als cleaner en wie als een van die gespecialiseerde mutanten aantreedt. Een vermakelijke extra, maar het ziet er naar uit dat kleine niche van spelers zich hier voor 110% op toelegt, wat de drempel voor alle anderen meteen onhaalbaar hoog maakt. Dit deed voorbeeld Left 4 Dead destijds beter.

Aan het eind van de rit is Back 4 Blood een game die je met vreemden op de makkelijkste setting speelt en met hen voor zo lang de sessie duurt een instant broederschap ervaart. Ben je bereid meer te investeren, dan zoek je liever een paar vaste strijdmakkers, verdiep je jezelf in dat card-systeem en ga je elke keer weer voor die onmogelijke zege. Want een betere is er niet.