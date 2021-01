In deze freaky game observeer je eekhoorns: ‘Nuts’ is eerste indie-topper van 2021

games The squirrels are not what they seem in Nuts , een fascinerende nieuwe game die voorlopig alleen op Apple Arcade te vinden is. Het begint met een eenvoudige missie om de habitat van eekhoorns in kaart te brengen met behulp van camera’s, maar al snel merk je dat die beestjes een duistere agenda hebben.

Nooit gedacht dat er een videogame zou verschijnen over de totstandkoming van een milieueffectenrapport? Wel, hier is hij dan: Nuts, een puzzelgame waarin je eekhoorns in een bos moet surveilleren met behulp van camera’s, zodat er voldoende bewijzen zijn om de uitbreidingsplannen van een bedrijf in bosgebied tegen te gaan. Maar Nuts is plezieriger en, vooral, intrigerender dan de nogal droge premisse van zijn verhaal doet uitschijnen.

Volledig scherm De opstelling en cadrage van je camera's is de kern van de gameplay. © Noodlecake

Op de lens genomen

De gameplay draait rond drie camera’s, die je precies juist moet opstellen en kadreren zodat ze zien waar de eekhoorns die in het bos leven naartoe gaan om hun wintervoorraadje aan te leggen. Daarna trek je naar je gammele caravan, waar je ’s nachts de opnames bekijkt, en vervolgens plant waar je de volgende dag je camera’s zult plaatsen. Tot je weet waar ze hun stash met nootjes verzamelen. Of met… andere dingen.

Nuts doet meteen denken aan indie-parel Firewatch uit 2016. Het speelt zich af in hetzelfde soort bosrijke omgeving. Je speelt opnieuw een verloren ziel die de stilte van dat bos gaat opzoeken, vanuit firstperson-perspectief. En de interactie met die omgeving is opnieuw beperkt tot een handvol objecten. Maar al snel merk je dat Nuts toch een heel ander beestje is.

Volledig scherm Je hebt ook een prikbord om je plannen op te maken. © Noodlecake

Surrealisme in pastels

De gebeurtenissen worden bijvoorbeeld snel surreëel, en werken zich na een speeltijd van vier tot vijf uur naar een buitenissige finale toe. Visueel zet Nuts ook een punt met zijn speelse, pastelkleurige tekenstijl en zijn retro-techvibe (de game moet zich ergens in de late jaren 90 afspelen, leidde ik af), nog meer dingen die er een kleine must van maken. Nuts is een ideale game voor wie niet vies is van wat indie-flair, en die een memorabele game-ervaring voor één of twee avonden zoekt.

Je moet daar voorlopig voor naar Apple Arcade, momenteel nog een beetje het onterecht ondergeschoven kindje onder de videogameplatformen, waar je voor 5 euro per maand nog meer ijzersterke games van dit slag vindt.

Ik speelde Nuts zelf op de tv, met de zich eveneens stilaan tot een gameconsole ontpoppende Apple TV 4K: je kunt ‘m ook op een iPhone of iPad spelen, maar deze game komt visueel het beste tot z’n recht op een televisiescherm. Tip: sluit er in ieder geval een gamecontroller op aan. Ik gebruikte een PlayStation 4-controller, die met gemak de connectie maakt via Bluetooth.

Nuts is te spelen op Apple Arcade. Een pc-versie op Steam is in de maak.

Volledig scherm Wel even opruimen graag! © Noodlecake

