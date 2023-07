Iemand zin in ‘Dark Souls’ met mechs? ‘Armored Core VI: Fires of Rubicon’ komt eraan

gamepreviewVergeet die VI in de titel. We tellen immers al 10 jaar sinds nummer V en hoewel ook wij koppig blijven hopen op een derde ‘Titanfall’, komt de volgende mechgame niet geheel onverwacht toch maar weer uit Japan. Meer bepaald uit de smidse waarin ook ‘Dark Souls’ werd gesmeed. De toekomstige piloten van deze wandelende tanks slaan dus beter alvast wat reserveonderdelen én bloeddrukmedicatie in.

Het heeft iets om je virtuele kont in de cockpitzetel te droppen van een tien meter hoge, zwaar bepantserde en nog zwaarder bewapende gevechtsrobot. Dat machtsgevoel van quasi onkwetsbaar over het slagveld te denderen, terwijl je met lasers en spectaculaire raketsalvo’s haast achteloos vijanden links en rechts tot schroot reduceert. Het blijft een basispijler van elke mechgame. Wij speelden de eerste vier uur van ‘Armored Core VI: Fires of Rubicon’ en kunnen getuigen dat die kick volop aanwezig is. Tenminste, op twee belangrijke ‘details’ na. Die quasi onkwetsbaarheid mag je vergeten en er is hier verdomd weinig achteloos aan het uitschakelen van vijanden.

Als staal kon zweten …

‘Armored Core VI: Fires of Rubion’ is niet voor niets een game van FromSoftware, de studio achter titels als ‘Dark Souls’, ‘Sekiro: Shadows Die Twice’ en ‘Elden Ring’. Stuk voor stuk games die ondanks hun meedogenloze moeilijkheidsgraad gigantisch populair waren. Herhaaldelijk falen en opnieuw proberen. Het ontleden van de sterke, zwakke en voorspelbare punten van elke nieuwe vijand. De uiteindelijke, zweterig felbevochten maar o zo belonende overwinning. Die formule geeft ook in deze ‘Armored Core’ present. Inclusief hints die je op het verkeerde been zetten, alsook met de optie om terug aan de tekentafel te gaan zitten om je offensieve en defensieve configuratie bij te sturen voor elke volgende poging.

De uitdaging is de échte ster

Wat betreft verhaal of karakterontwikkeling moet je van ‘Armored Core VI: Fires of Rubicon’ weinig verwachten. Je bent een stemloze cybernetisch opgeschroefde, maar daarom ook emotioneel steriele mechpiloot die zich verhuurt aan de verschillende grondstofhongerige corporaties op de barre en troosteloze industriële planeet Rubicon. Je krijgt wat beperkte vrijheid in de volgorde waarin je sommige missies aanpakt. De meeste locaties laten ook ruim voldoende bewegingsvrijheid toe om je eigen routes en tactiek te kiezen, maar in grote lijnen (en in tegenstelling tot die ‘Dark Souls’-games) is dit een relatief lineair avontuur. En daar is niets verkeerds mee. Onze eerste vier uren lieten al een veelbelovende mix van locaties zien met al vrij vroeg één gigantisch mobiel ‘speelveld’.

In de loop

De centrale gameplayloop leidt van garage naar slagveld en weer terug. Door goed te presteren verdien je credits en onderdelen voor je mech. Daarmee ga je dan tussen missies in aan de slag in je garage. Zo bouw je een alsmaar meer gespecialiseerde en slagkrachtige kolos uit, die steeds meer aansluit op jouw persoonlijke speelstijl of een extra taaie vijand beter countert. In totaal kan je vier wapensystemen meeslepen. Een in elke hand en een op elke schouder. Denk aan XXXXL-versies machinegeweren, raketwerpers, shotguns, snipers, schilden en last but not least: een soort zwaard of ander mêleewapen. Een blik op het scherm van de speler naast ons liet zien dat de verschillen in mech én speelstijl heel sterk uiteen kunnen lopen.

Devil Mech Cry

Laat je ook niet misleiden door het woord ‘kolos’. Dat klinkt zwaar en log, terwijl een van de centrale elementen in de gevechtsmix, juist de extreme mobiliteit van je mech is. Je overbrugt tientallen meters in luttele seconden. Bijvoorbeeld om een tijdelijk verlammend geweerschot op te volgen met een houw van je futuristische zwaard. Die mobiliteit laat zich ook zijwaarts en belangrijker nog: verticaal inzetten. Dat zorgt voor brutale luchtballetten waarbij je als speler continue optimaal gebruik moet maken van de drie dimensies om de oppositie tot schroot te herleiden voor die dat met jou doet. De vergelijking trekken met ‘Bayonetta’ of ‘Devil May Cry’ is misschien een brug te ver, maar toch.

Hype

De kans is groot dat wanneer ‘Armored Core VI’ eind augustus verschijnt, de game het zonder de hype van een ‘Sekiro’, ‘Souls’-game of ‘Elden Ring’ zal moeten stellen. Deze mechvariant oogt minder weelderig en voor dat epische gevoel moet je het hier ook niet doen. Maar los van setting of franje lijkt ‘Armored Core VI: Fires of Rubicon’ heel wat hokjes af te vinken voor de speler die naar de volgende, koppige doorzetter-belonende FromSoftware game hongert.

‘Armored Core: Fires of Rubicon’ verschijnt 25 augustus voor PlayStation, Xbox en pc.