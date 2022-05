Iedereen kan een Max Verstappen zijn in nieuwe Formule 1-videogame

gamepreviewDe nieuwste editie van de jaarlijkse F1-videogame is de eerste die optimaal gebruikmaakt van de hardware in de nieuwe consoles, en de eerste waarin je in VR kunt racen. Maar de ware vernieuwing zit hem wellicht in de door ‘adaptieve AI’ gedreven moeilijkheidsgraad, die een ervaring op maat van iedere speler wil leveren. Met andere woorden: iedereen kan in ‘F1 2022' een Max Verstappen zijn in het diepst van zijn gedachten.

Met het nieuwe Formule 1-seizoen komt er ook een hele barrage aan nieuwe regels in de sport, met onder meer nieuwe restricties voor aerodynamische testen en nieuwe beschikkingen wat de dikte van de banden betreft (van 13 naar 18 inch). Dus, zei de Britse gamestudio Codemasters meteen in zijn allereerste preview van het op 1 juli te verschijnen ‘F1 2022’, de nieuwe officiële Formule 1-game is alvast mooi in lijn daarmee. Zo is het natuurlijk makkelijk verkopen: als het niet voor de gameplay is, koop dan onze game vanwege de nieuwe regels.

Volledig scherm Wat ook werd gepimpt, is de personaliseerbaarheid van de bolides. © Electronic Arts

Zoals op tv

Verderop in die presentatie passeerde vooral een waslijst aan cosmetische verbeteringen de revue, waaronder een nieuwe broadcast-presentatie die de game nog meer in lijn moet brengen met de manier waarop F1-races op tv worden uitgezonden, nieuwe commentatoren en een vernieuwde animatie van de pitstop. De rode draad in die make-over is dat een virtuele Formule 1-race in ‘F1 2022' meer moet lijken op een Formule 1-race die kijkers op tv zien, met dezelfde visuele ‘taal’.

Maar gamers kijken natuurlijk vooral naar wat allemaal onder die presentatie zit: verbeteringen in het spel en de simulatie. En die zijn er — gelukkig — ook. “We hebben een hoop aanpassingen gedaan aan het fysische model van de banden”, zegt Lee Mather, producer van de game. “Per definitie hebben we dit jaar veel aandacht besteed aan de underbody, de ondertrein van de wagens, en hoe realistisch die reageert op de fysica van de rest van het circuit.”

Volledig scherm Qua presentatie komt het wat dichter bij wat kijkers op tv zien. © Electronic Arts

Gelijk voor de wet

De grootste vernieuwing in ‘F1 2022’ zat hem in een gloednieuw artificieel intelligent systeem dat Codemasters in de game heeft geparkeerd. Ze volgen daarmee een trend die al enkele jaren opgang maakt in racegames: de Italiaanse studio Milestone stak in 2020 zijn nieuwe A.N.N.A.-AI in ‘Ride 4’, en eerder dit jaar trainde het Japanse Polyphony Digital zijn neurale AI Sophy met ‘Gran Turismo Sport’, om een variant ervan later ook in ‘Gran Turismo 7’ te doen opduiken.

De nieuwe adaptieve AI van ‘F1 2022’ moet de moeilijkheidsgraad van de game zo precies mogelijk op maat van spelers proberen te maken. Doorheen de afgelopen jaren heeft Codemasters al meermaals geprobeerd om de krankzinnige moeilijkheidsgraad van de F1-games wat te verlagen, vooral door het bijpriegelen van de toegankelijkheidsinstellingen (met onder meer bochtenhulp). Het AI-hulpje is daar een volgende stap in. “We willen dat spelers racen, niet volgen”, zegt Mather. “Nieuwe spelers moeten hetzelfde niveau van opwinding voelen als geoefende spelers. Met AI trekken we dat gelijk.”

Volledig scherm Voor het eerst kunnen pc-gamers 'F1 2022' in een virtual reality-bril spelen. © Electronic Arts

