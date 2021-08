Iconische game ‘Space Invaders’ haalde zijn mosterd vooral in het westen

“Vaak keek ik op naar de nachtlucht, en vroeg ik me af of aliens ons zouden aanvallen”, vertelde Tomohiro Nishikado, de inmiddels 77-jarige ontwerper van videogame-icoon Space Invaders, in de Netflix-documentaire High Score. De game die hij uit dat idee puurde, kreeg uiteindelijk een grotere resonantie dan eender welke andere videogame die ooit is gemaakt.

Het begint al bij de vorm van de aliens, die zo iconisch is dat street art-kunstenaars er dus meer dan dertig jaar later nog hun werken op baseren. Ga bijvoorbeeld hier kijken (op de Anspach-obelisk in Brussel), of hier (op de Grote Markt in Antwerpen): daar heeft de Franse grafittikunstenaar Invader – naast locaties in New York, Londen, Barcelona en 75 andere steden op de wereld – een mozaïekje met zo’n Space Invaders-monster achtergelaten. “Ik hield vooral van het minimalisme in de geluiden en hun hypnotische repetitie, sneller en sneller gaand bij iedere golf van aanvallers in de game”, zei de kunstenaar ooit in een interview.

Volledig scherm Bedenker Tomohiro Nishikado in de Netflix-serie 'High Score'. © Netflix

Westerse inspiratie

De wezens zelf hadden destijds echter ook hun eigen inspiratiebronnen. Nishikado claimt dat hij ze onder meer baseerde op een beschrijving van de buitenaardse aanvallers in Herbert George Wells’ klassieke roman The War of the Worlds. Maar de game haakte ook gewoon goed in op het popculturele milieu van de late jaren 70: de game kwam, bijvoorbeeld, een jaar later op de markt dan George Lucas’ eerste Star Wars-film en Steven Spielbergs Close Encounters of the Third Kind, en die brachten heel wat publieke belangstelling voor het scifi-genre op.

Volledig scherm Steven Spielbergs 'Close Encounters of the Third Kind' was een belangrijke inspiratiebron voor 'Space Invaders'. © Columbia Pictures

Dat die invloeden net in Japan zouden worden gesublimeerd in een compleet ander, nog ontluikend medium, was ook al niet zo vreemd: waar westerse gamemakers in de jaren 70 hun producten nog vooral rond behendigheid deden draaien en het ‘centrale’ object erg abstract was (zoals gewoon een balletje, of een raceauto), waren Japanners al schoorvoetend bezig met het vertellen van een soort ‘verhaal’ in hun games.

Menselijke tegenstanders konden in principe wel al ten tijde van Space Invaders: bepaalde sportspelletjes hadden al een amorfe, met heel veel goeie wil als mensachtig wezen te herkennen atleet in de hoofdrol. Maar Nishikado liet de speler liever niet op andere mensen schieten. “Het was makkelijker geweest om menselijke beweging na te bootsen”, zei hij in een interview met het Britse maandblad Edge uit 2005. “Maar het leek me immoreel om op mensen te schieten, ook al verkochten we ze als slechteriken. Toen hoorde ik iets over een Amerikaanse film die Star Wars heette, en bedacht ik een game die zich in de ruimte afspeelt, en waarin buitenaardse wezens je doelwit waren.”

Volledig scherm George Lucas' 'Star Wars' deed Nikishiro verder neigen naar een ruimteslag. © Lucasfilm

Shoot ‘em up

En zo was de eerste ‘shoot ‘em up’ geboren. De speler bestuurde, als de laatste verdedigingslinie van planeet Aarde, een laserkanon dat een bende in falanksformatie aanstormende aliens aan gort moest schieten. Sporadisch dook er, voor de bonuspuntjes, weleens een moederschip op aan de bovenkant van het scherm, maar de nadruk lag op de buitenaardsen zelf, die traagjes - zeg maar op het ritme van een typmachine - naar beneden kwamen gekropen. Ze schoten terug, maar hun schoten konden gelukkig worden geneutraliseerd door de impact van je eigen laserstralen. En je kon je verschuilen achter vier silo’s, die echter bij ieder raak schot (ook uit je eigen kanon!) verder afbrokkelden, en meestal het einde van een level niet haalden.

Volledig scherm De uitstekende remix 'Space Invaders Extreme' uit 2008. © Taito

Er waren geen energiebalkjes in het spel: zowel jijzelf als de aliens gingen er na één raak schot al aan. Maar gelukkig introduceerde Nishikado een ander element dat sindsdien diep ingebakken bleef in het medium: levens! Een briljant element in het gameontwerp van Space Invaders was verder het feit dat de tegenstanders sneller gingen bewegen naarmate er minder overbleven, zodat de allerlaatsten moeilijker en moeilijker uit te schakelen vielen. Maar dat valt niét volledig op het conto van Nishikado te schrijven: de chip die de ontwerper voor de game had gebruikt, bleek gewoon automatisch de overschietende aliens sneller te laten bewegen wanneer er minder op het scherm waren. Nishikado’s enige verdienste op dat gebied is eigenlijk dat hij dat niet corrigeerde.

Volledig scherm 'Super Space Invaders ’91', dat in 1990 in de speelhallen landde. © Taito

Te weinig muntstukken

Space Invaders werd de meest succesvolle speelhallengame die ooit verscheen, met meer dan 360.000 verkochte kastjes over de hele wereld. Op bepaalde plaatsen in Japan ontstond er zelfs een tekort aan munten van 100 yen, omdat de bestaande sneller verdwenen in Space Invaders-kabinetten dan ze weer in omloop geraakten. Maar dat was natuurlijk maar tijdelijk. Veel blijvender was de invloed die Space Invaders zou uitoefenen op de populaire cultuur. En ook op videogames zelf.

De schietmechanieken uit de game werden gradueel uitgebreid en verbeterd in games als Galaxian (1979), Galaga (1981), Centipede (1981), R-Type (1987) en Blood Money (1989). Uiteindelijk ging dat shoot ‘em up-principe naar 3D, met een nieuw traject dat van Doom (1993) naar moderne titels als Call of Duty ging. Space Invaders maakte van het neermaaien van grote groepen tegenstanders tegelijk een eeuwige stijlfiguur in videogames.

Volledig scherm Het vrij recente 'Space Invaders vs. Arkanoid' (2017) is een bonusdownload bij 'Space Invaders Invincible Collection'. © Taito