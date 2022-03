Humble Bundle haalt miljoenen euro’s op voor Oekraïne

games Dit zijn de tien beste games op PlayStati­on Now

In de strijd der game-abonnementen heeft PlayStation Now het grootste aanbod, maar hinkt het platform van de grootste der gameconsoles niettemin flink achterop in vergelijking met Xbox Game Pass: Sony wist er tot nu toe drie tot vier miljoen spelers mee te lokken. Wat vreemd is gezien de prima collectie. Dit zijn de tien games die het – los van de honderden andere – op zich al de moeite waard maken.

3 maart