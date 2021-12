Hou je klaar voor ‘Sifu’, een vechtgame die mee werd ontworpen door een echte kungfu-meester

Benjamin Colussi is een Fransman, maar als jongeling werd hij zodanig gebeten door de sierlijke Chinese kungfu-vechtkunst Pak Mei dat hij daarvoor in de leer ging in een Chinees Shaolinklooster. Nadat hij daar de rang van meester behaalde, keerde hij terug naar zijn geboorteland, waar hij in 2011 een eigen kungfuschool oprichtte. Ook komt hij onder meer aan de bak als vecht- en stuntcoördinator voor films, en nu – jawel – ook videogames. De aankomende vechtgame ‘Sifu’, waaraan de Parijse studio Sloclap momenteel bezig is, werd ontworpen met zijn input, en hij stond in voor de ‘motion capturing’ voor de animaties van het naamloze hoofdpersonage. Het injecteerde een vechtstijl in de game die – zo legt Colussi het zelf uit – “woest, snel, krachtig en accuraat” is.

Volledig scherm Zie je die lui in het decor? Die gaan zo dadelijk dòòr het decor vliegen. © Sloclap

Welkom buttonmashers!

En jawadde, dat lijkt helemaal te kloppen wanneer we alvast een demo van een halfuur van ‘Sifu’ spelen. Wanneer die game op 22 februari volgend jaar verschijnt, op de PlayStation-consoles en de pc, wordt het een concurrent voor gevestigde vechtseries als 'Street Fighter’ en 'Mortal Kombat’. Die zijn zò gevestigd dat we normaal gezien geneigd zouden zijn om te concluderen: dit ding is kansloos. Maar de actie die we aantroffen tijdens de preview was zo fel, zo vernieuwend, dat we lichtjes vermoeden dat hij op zijn minst hoge ogen zal gooien.

Het betekent gelukkig niet dat ‘Sifu’ zo’n aartsmoeilijke, overdreven op lichaamsfysica steunende vechtsimulator is. De actie steunt vooral op de klassieke combinatie van zachte en harde aanvallen, met een breed arsenaal van combo’s tussen de vier actieknoppen - plus natuurlijk trekkers en schouderknoppen vooraan – daarrond. Het levert een vloeiende vechtstijl op, waarbij je al een heel eind komt door gewoon wat te ‘buttonmashen’. Maar tegelijkertijd weet de game je slim zachtjes te dwingen tot een meer tactische aanpak, waarbij je steeds doelgerichter meppen en schoppen gaat uitdelen.

Volledig scherm De game baadt ook in een sfeervolle visuele stijl. © Sloclap

Dat gebeurt ook voor een stuk contextgebonden: wanneer je net tegen de grond bent geslagen, deel je een flying kick uit met dezelfde knoppencombinatie waarmee je in een andere situatie een ander soort slag of stoot zou uithalen. Ieder personage in ‘Sifu’, ook de slechteriken, heeft meer dan honderdvijftig verschillende gevechtsanimaties, zegt Sloclap.

Volledig scherm Ook in dit gangetje zien we vooral veel lui die zo dadelijk klop gaan krijgen. © Sloclap

Ouwe trekhond

‘Sifu’ – vertaald naar het Nederlands: ‘meester’ – heeft ook een geweldig origineel systeempje om je uit te dagen om beter te worden: telkens wanneer je klop krijgt, word je één tot meerdere jaren ouder. Je begint als twintigjarige, maar je leeftijd gaat snel de hoogte in als je niet bij de les blijft, en dat zal ook te zien zijn aan je personage. Tot je echt een ouwe trekhond wordt – wellicht nog nét iets ouder dan de éminence grise dat Sloclap deelt als promobeeld van de game – en het game over is. Daaraan is ook een wonderlijk diepgaand progressiesysteem gekoppeld, dat je in ruil voor XP-punten in staat stelt om naar keuze nieuwe combo’s te ontsluiten.

Voeg daarbij de prettig ogende ‘cel-shaded’ visuele stijl, en we kunnen alleen maar zeggen dat we ons rot hebben geamuseerd in de summiere demo die Sloclap ons al liet zien van ‘Sifu’. We zijn helemaal klaar om, eind februari, nog veel meer in elkaar te slaan dan alleen maar het voltallige personeel van een nachtclub.

