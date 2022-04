Hoe is het in godsnaam zo mis kunnen gaan met ‘Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition’?

gamereviewEen nieuwe maand, een nieuwe Square Enix-titel die uit de oude doos tevoorschijn komt en afgestoft wordt voor de nieuwe generatie gamers, zo lijkt het tegenwoordig wel. Na een handvol spellen uit de ‘SaGa’- en ‘Mana’-reeksen, is het nu tijd voor een titel die dankzij deze remaster zelfs voor het eerst officieel in Europa op de markt wordt gebracht: de oorspronkelijk in 1999 verschenen RPG ‘Chrono Cross’. Het is ook de eerste keer dat de vraag opduikt hoe het in godsnaam zo mis is kunnen gaan.

Zoals wie zelfs maar het kleinste beetje interesse heeft voor retrogaming ongetwijfeld weet, is ‘Chrono Cross’ een ietwat controversiële game. Niet omwille van de inhoud, maar omdat het spel destijds gehypet werd als de eigenlijk-wel-maar-eigenlijk-ook-niet-opvolger van de legendarische SNES-game ‘Chrono Trigger’. Dat spel was en is nog steeds één van de allerbeste creaties die Square Enix (toen nog gewoon Square) ooit op de wereld heeft losgelaten. De meningen over ‘Chrono Cross’ waren dan ook op z’n zachtst gezegd verdeeld, al heeft het spel doorheen de jaren een stevige fanbase en cultstatus opgebouwd.

Waar in het verhaal van ‘Chrono Trigger’ tijdreizen centraal stond, draait ‘Chrono Cross’ rond alternatieve dimensies waar je met het hoofdpersonage Serge doorheen reist om uiteindelijk de wereld te redden zoals het hoort in een Japanse RPG. Serge is trouwens zonder enige twijfel de stomste naam ooit voor een videogameprotagonist, maar dit geheel terzijde.

Het verhaal wordt al gauw een complex kluwen van tientallen personages en scifi-jargon, maar het is goed geschreven en het tempo slabakt op geen enkel moment, zodat het nooit verveelt. Ook de muziek is nog steeds van topkwaliteit. De soundtrack van Chrono Cross werd 20 jaar geleden al uitgebreid gelauwerd, en gelukkig is die kwaliteit in deze HD-versie nog steeds aanwezig. Let wel, het is niet de originele muziek van toen, maar versies van de nummers die door de originele componist Yasunori Mitsuda zelf zijn herwerkt.

Amper verbeteringen

Tot zover het goede nieuws. Want zodra je het spel opstart, merk je helaas dat er naast een niet eens zo grondige grafische poetsbeurt amper wat verbeterd is aan het spel. Integendeel zelfs. Om maar gewoon te zeggen waar het op staat: dit is een spel van meer dan 20 jaar oud dat verschrikkelijk hapert en stottert op moderne consoles die nochtans waanzinnig veel krachtiger zijn dan hun voorouders.

Bij de minste beweging op het scherm voelt het alsof zelfs de PlayStation 5 moet puffen en zweten om niet te crashen. Tijdens gevechten, die nochtans turn-based zijn en dus niet meteen uitblinken in snelheid, wordt het zelfs nog een tikje erger. Onbegrijpelijk. Misschien dat dit met de nodige updates en patches nog verholpen kan worden, maar de staat waarin het spel nu te downloaden is, is gewoon pijnlijk ondermaats.

Tweede game

Om toch op een positieve noot af te sluiten: deze remaster heeft als ondertitel ‘The Radical Dreamers Edition’. Naast het spel zelf, is immers ook ‘The Radical Dreamers’ inbegrepen. Dit is in feite een volledige tweede game, maar dan wel van heel ander genre dan ‘Chrono Cross’. Het gaat om een zogenaamde visual novel die tot buiten Japan was verschenen en voor het eerst een officiële Engelse vertaling heeft gekregen. Het is vooral een leuk extraatje voor de fans van ‘Chrono Trigger’, want dit extra verhaal slaat de brug tussen de twee titels.

Of dat echter voldoende is om de aankoopprijs te rechtvaardigen van een amper geoptimaliseerd spel dat aanvoelt alsof snel-snel werd uitgebracht zonder dat iemand het eindproduct ook maar vijf minuten getest had? Bijlange niet.

