Heel wat gamers keken uit naar ‘Diablo II Resurrected’, en dit is waarom

De meeste fantasygames hebben op één of andere manier altijd wel de strijd tussen goed en kwaad als thema, maar dat wordt meestal begraven onder een vrijblijvender verhaal waarin gewoon een object (een beeldje, een ring) moet worden teruggevonden of vernietigd. Of een centraal personage, dat de verpersoonlijking is van het kwaad, over de kling dient te worden gejaagd.

Dat was min of meer hetzelfde liedje in Diablo (1997), waarin de speler vanuit de fantasystad Tristram een resem kerkers moest doorkruisen, tot hij uiteindelijk in de krochten van de hel terechtkwam om er de strijd aan te binden met de Diablo (Spaans voor ‘duivel’, uiteraard) uit de titel. Vijftien uur demonische vijanden verhakkelen, baasgevecht met die Heer der Terreur, en klaar. Maar het commerciële succes van de game riep om een sequel, en in opvolger Diablo II (2000) werd de inzet flink verhoogd.

Volledig scherm Het isometrische perspectief van de Diablo-games laat toe om veel vijanden tegelijkertijd op het scherm te doen verschijnen. Die dan allemaal natuurlijk moeten worden verhakkeld. © Blizzard Entertainment

Pivotale game

Ineens kwam je in het midden van de definitieve oorlog tussen engelen en demonen (uit respectievelijk de ‘High Heavens’ en ‘Burning Hells’) terecht, en werd Sanctuary, de wereld van de sterfelijken, in essentie het slagveld van het Laatste Oordeel, met de strijd tussen opperengelen en de duivels Mephisto, Baal en Diablo. In 2012 volgde nog het eveneens uitstekende Diablo III, uitgever Blizzard Entertainment heeft al aangekondigd dat het aan een vierde game in zijn dark fantasy-reeks bezig is, en er wordt tegelijkertijd ook gewerkt aan een zijsprongetje voor smartphones, dat Diablo Immortal heet. Maar het blijft dit inmiddels éénentwintig jaar oude middenluik dat zo’n beetje als de pivotale game uit de reeks wordt gezien: de titel die de mythologie ervan volledig vastzette.

De twee eerste Diablo-games vielen, toen ze in de late jaren 90 en de vroege nillies opgang maakten, vooral op omwille van hun unieke toon. Ze speelden geen leentjebuur bij sf-tradities (zoals Blizzards eigen Starcraft) en waren ook geen carbonkopie van Tolkiens Lord of the Rings (daarvoor had Blizzard toen namelijk al de Warcraft-reeks), maar baseerden zich op scheppingsmythen en bijbelse verhalen.

Volledig scherm De strijd wordt het heetst in de ondergrondse kerkers. © Blizzard Entertainment

Opgekalefaterd

Diablo II was succesvoller dan zijn voorganger (de eerste haalde een verkoopscijfer van 2,5 miljoen exemplaren, deze ging over de vier miljoen), en wordt volgens heel wat verstokte Diablo-spelers nog altijd als de beste van de voorlopige trilogie beschouwd. Die rabiate fans krijgen met Diablo II Resurrected een gemoderniseerde versie van die klassieker op hun pc en – voor het eerst! – console geserveerd.

Vicarious Visions, de studio achter de remaster, zorgde er onder meer voor dat de beeldresolutie werd opgevezen naar ultrahoge definitie (hoewel je ervoor kunt kiezen om ‘m in de klassieke graphics te spelen), aan 60 beelden per seconde (wat – zo merkten we tijdens onze eigen speelsessie – pas zijn nut bewijst wanneer je wordt overrompeld door vijanden), en met ‘cross-progression’ voor spelers die de console- en pc-versie hebben: de verwezenlijkingen van je personage worden gewoon overgezet wanneer je de game verder zou oppikken op het andere toestel.

Volledig scherm De krachtigere hardware liet de makers toe om meer glans over de graphics te leggen. © Blizzard Entertainment

Verslavende cadans

De modernisering zit vooral in de extra glans die over de graphics ligt. Net zoals een hoop andere remasters kregen de animaties van Diablo II niet zo’n flinke beurt, en loopt je personage – in tegenstelling tot je flukse protagonist in het zo dadelijk jaar oude Diablo III – als een houten Klaas over het scherm. Maar de impact van de gameplay blijft gelukkig dezelfde. Spelers die verslaafd worden aan de cadans van hun eigen geklik op de muis, en later hun geblikker op de controllerknoppen: het werd het centrale element dat Diablo groots maakte. Net als de toegankelijke balans tussen rollenspel- en actie-elementen. Heel wat gamers lopen ver weg wanneer ze al te diepe roleplaying-game-elementen zien, maar de Diablo-games maakten dat minder intimiderend door een deel van die complexe mathematische onderlaag te vervangen door goeie ouderwetse speelelementen als reactiesnelheid en ruimtelijk inzicht.

Volledig scherm Ook bovengronds, in de duistere straten van Tristram, is het soms hommeles. © Blizzard Entertainment

Blizzard Entertainment bracht er een in de late jaren 90 zo goed als vergeten genre - dat van de dungeoncrawler – opnieuw mee onder de aandacht, om vervolgens eigenlijk nooit meer terug te verdwijnen. Zonder Diablo II was er misschien nooit een Binding of Isaac, Dead Cells of Hades geweest. En nu speel je dus die oergame opnieuw in glorieuze 4K.