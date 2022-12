Handgetekende graphics geven humoristische horrorgame ‘Paper Cut Mansion’ bakken karakter, maar hij koopt daar niets mee

gamereviewHet is moeilijk om geen sympathie te voelen voor een game als ‘Paper Cut Mansion’. Een indietitel waar een piepklein team jarenlang met hart en ziel aan gewerkt heeft, en die het nu in de drukste releaseperiode van het jaar moet opnemen tegen de giganten uit de industrie. Je wil meteen de kant kiezen van de underdog, maar dan daagt het jammerlijk genoeg: ‘Paper Cut Mansion’ heeft het hart op de juiste plaats, maar is helaas op elk ander gebied ondermaats.

Om met het positieve te beginnen: ‘Paper Cut Mansion’ onderscheidt zich meteen door de unieke graphics. Alles wat je op het scherm ziet, van de personages tot de vijanden en de menu’s, is namelijk volledig door de makers met de hand op papier getekend en gemodelleerd. Een monnikenwerk, maar wel eentje dat loont. Het spel loopt door deze opvallende stijl over van de sfeer, en doet bij momenten (die gezongen cutscenes!) zelfs denken aan het betere werk van Double Fine Productions. Maar een charmante presentatie volstaat natuurlijk niet om van een geslaagde game te spreken.

Spookhuis

De negatieve kanten dan maar: in ‘Paper Cut Mansion’ kruip je in het vel van Toby, en moet je het mysterie zien op te lossen van het kartonnen spookhuis waarin je bent beland. De makers noemen het spel zelf een humoristische horrorgame, maar verwacht je niet aan jump- of zelfs andere scares. De combinatie van de papieren wereld en de speelse toon zorgen ervoor dat de klemtoon toch vooral op het humoristische gedeelte uit die omschrijving ligt.

Het verhaal ontvouwt zich geleidelijk aan dankzij de aanwijzingen die je op je speurtocht tegenkomt. Daarnaast loop je her en der ook de andere bewoners van het huis tegen het lijf, die je opzadelen met eenvoudige sidequests. Het probleem is echter niet dat het verhaal niet boeiend genoeg is, maar dat de gameplaykapstok waaraan alles is opgehangen op zeer losse schroeven gemonteerd is.

Roguelite

‘Paper Cut Mansion’ klinkt op papier als een leuk rechttoe-rechtaan avonturenspel, maar om een of andere reden hebben de makers gekozen om er een roguelite van te maken. Die structuur, hoewel serieus overgebruikt de laatste jaren, kan perfect werken in actiegerichte games. Maar na elke game over steeds helemaal opnieuw moeten beginnen, zuigt hier al gauw alle plezier uit de ervaring.

Ja, je start elke keer met wat meer vaardigheden en hints, maar door de willekeurig gestructureerde spelwereld ben je ook elke keer weer bezig met opnieuw elk stukje decor te onderzoeken naar mogelijke hints en elke sidequest te herhalen tot in den treure. Enkel gamers met hoge tolerantie voor herhaling zullen daarom het einde halen, wat jammer is aangezien er duidelijk veel liefde in de wereld van ‘Paper Cut Mansion’ gestoken is.

Kip zonder kop

De keuze voor het roguelite-genre is niet de enige rare beslissing. Veel gameplayelementen zijn immers absoluut niet duidelijk. Zo ontdek je al snel dat het huis bestaat uit drie verschillende dimensies, elk met hun eigen attributen. De neocortex is waar je op speurtocht gaat om het verhaal te ontrafelen. In het limbisch systeem is het koud en ren je van warmtebron naar warmtebron en het reptielenbrein is waar de monsters zich bevinden en waar de gevechten zich bijgevolg afspelen. Op zich een interessant gegeven, maar helaas heeft elke dimensie ook z’n eigen nadelen.

De zoektocht in de neocortex komt neer op elk stukje decor aanklikken (vaak zonder resultaat) en vage puzzels oplossen om deuren te openen, het is een raadsel wat de koude dimensie toevoegt buiten vervelende indicaties dat je personage gezondheidspunten verliest, en in de laatste dimensie loop je vijanden tegen het lijf die een idioot hoog aantal hitpoints hebben waardoor je vaak minutenlang op hetzelfde monster staat te schieten. Het spel verwacht bovendien dat je dit systeem zelf maar even uitvogelt, en dus loop je al gauw als een kip zonder kop van de ene naar de andere kamer. En omdat die allemaal op elkaar lijken en de camera niet bepaald meewerkt, is de lol er al gauw af.

Bizarre keuzes

‘Paper Cut Mansion’ voelt uiteindelijk aan als een opeenstapeling van bizarre keuzes die geen steek lijken te houden. De makers kunnen overduidelijk sfeer creëren, maar met een goede sfeer heb je nog geen garantie op een goede game natuurlijk.

