Hacker deelt tientallen beelden van langverwachte ‘GTA 6’: Rockstar Games bevestigt hack

In de video’s zijn vooral korte fragmenten te zien van de game in actie. Het project bevindt zich duidelijk nog in een vroeg stadium: het spel hapert en je ziet veel tijdelijke 3D-modellen. Vaak zie je ook de interne ontwikkelingsprogramma’s in beeld staan.

‘GTA 6’-hack bevestigd

‘GTA 6’-maker Rockstar Games heeft de authenticiteit van de beelden bevestigd op Twitter. De hacker zegt ze te hebben gedownload uit de interne chat-app waarmee Rockstar-personeel onderling communiceert.

Rockstar geeft aan dat het “zeer teleurgesteld” is dat informatie over de volgende GTA-game op deze manier naar buiten is gekomen. Werk aan ‘GTA 6’ wordt volgens de huidige planning doorgezet, vervolgt de studio. Het bedrijf geeft aan “binnenkort” met updates te komen en op termijn meer over de game te delen, zodra deze gereed is. “We blijven toegewijd om een ervaring te leveren die jullie verwachtingen overtreft.”

Rockstar heeft zelf nagenoeg niks over ‘GTA 6’ bekendgemaakt, maar zei eerder wel dat de ontwikkeling van het nieuwe spel is begonnen. De video’s bevestigen veel eerdere geruchten over de game, zoals dat hij plaatsvindt in een fictieve versie van de stad Miami en een speelbaar vrouwelijk personage heeft.

Een van de grootste gamereeksen ooit

‘Grand Theft Auto’ is een van de meest succesvolle gamereeksen aller tijden. Deel vijf, dat in 2013 verscheen, is inmiddels meer dan 169 miljoen keer over de toonbank gegaan. De game heeft een speciale multiplayerstand die nog vaak nieuwe updates krijgt.

De games staan bekend om hun immense vrijheid. Spelers mogen gigantische, met de hand gemaakte steden verkennen, waar ze de vrijheid hebben om allerlei misdaden te begaan.

Hacker wil “in onderhandeling” over ‘GTA 6’-hack

De hacker stelt op een forum dat hij contact wil met medewerkers van Rockstar Games, zodat hij met hen “in onderhandeling kan gaan”. Daarbij wordt niet gezegd wat hij precies hoopt te bereiken.

Vermoedelijk wil de hacker het bedrijf chanteren. Hij stelt meerdere video’s te hebben en zou die kunnen publiceren, tenzij er losgeld wordt betaald.

Rockstar deelt verder geen details over de hack, maar zegt wel dat het bedrijf op dit moment niet verwacht dat de netwerkinbraak invloed gaat hebben op zijn diensten en de ontwikkeling van toekomstige games.

Nintendo slachtoffer in 2018

Het Japanse Nintendo was in 2018 ook slachtoffer van een grote hackaanval, toen een grote hoeveelheid interne gegevens werd buitgemaakt. De broncode van veel klassieke Nintendo-games kwam op straat te liggen.

