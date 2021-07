Groen licht voor fiscale ondersteuning gamingindustrie in commissie

De omzet van de gamingsector is wereldwijd groter dan die van de film- en muziekindustrie samen. Ook in ons land is de gamingsector aan een opmars bezig, zowel op vlak van consumptie als op vlak van productie.

Desondanks blijft de Belgische videogame-industrie relatief klein. Daarom trekt een groot deel van de in ons land opgeleide gamedevelopers naar het buitenland. “Zo creëert ons land jobs in het buitenland terwijl we buitenlandse games importeren voor binnenlandse consumptie”, zegt CD&V-Kamerlid Steven Matheï. Om de binnenlandse game-industrie te stimuleren diende hij een wetsvoorstel in om de sector fiscaal te stimuleren. Om in aanmerking te komen voor die steun moet 50 procent van de medewerkers wel Belg zijn of een link hebben met ons land.

Europa

In het voorjaar van 2019 breidde de Kamer de zogenaamde taxshelter voor de audiovisuele werken en de podiumkunsten eigenlijk al uit naar de gamesector. Maar de Europese Commissie was het onder meer niet eens met de bepaling die een minimum aan investeringen vereiste op het Belgische grondgebied, omdat dat zou ingaan tegen het vrij verkeer.

In het voorstel van Matheï dat dinsdag in eerste lezing werd goedgekeurd in de Commissie Financiën van de Kamer, is die bezorgdheid weggewerkt door de territoriale beperking uit te breiden naar de Europese Economische Ruimte. Matheï maakt zich sterk dat de tekst de Europese toets daardoor wel doorstaat. Sowieso is het nog wachten op een advies van de deelstaten en van de Raad van State vooraleer het wetsvoorstel in tweede lezing kan worden goedgekeurd. Dat is dus voor na het zomerreces.

