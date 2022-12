Griezelgame ‘The Devil in Me’ scoort welverdiende punten voor sfeer en óngezelligheid

gamereviewDwaal je graag rond in karmijnrode hotelgangen? Wil je die beklemmende vibe van ‘The Shining’ graag herbeleven in een game? Verkies je sfeer boven snelheid, en heb je geen last van keuzestress? Check dan ‘The Devil in Me’, de jongste griezelgame van de ‘The Dark Pictures’-reeks.

Sfeer en ongezelligheid, daar scheert deze game hoge toppen mee. De setting is een verlaten hotel op een afgesloten eiland, en daar is wel een en ander niet in de haak. Het hotel is gebouwd door een fan van de beruchte Amerikaanse seriemoordenaar HH Holmes. Die heeft echt bestaan, en hij richtte voor de wereldtentoonstelling van Chicago in 1893 een aangepast hotel op om daar moorden te kunnen plegen, inclusief speciale kamers om gasten te vergassen of te laten stikken. Nee, vroeger was niet alles beter. Als verdediging wierp Holmes nog op dat niet hij, maar de duivel zelf verantwoordelijk was, en daar komt dus de titel van deze game vandaan.

Je speelt dit avontuur als verschillende leden van een baldadige filmcrew die wordt uitgenodigd om een documentaire te maken over het in mysterie gehulde eiland. En - verrassing - dat loopt dus niet zoals voorzien. Hebben ze te maken met een copycat van Holmes? Of is Lucifer zelf opnieuw aan de slag?

Traag

‘The Devil in Me’ is een trage game, in die zin dat je vooral dialogen tussen de personages volgt en al wandelend aanwijzingen en objecten in het hotel onderzoekt. Je lost ook wat vrij suffe puzzels op, maar veel uitdaging en vooral spelvreugde puur je daar niet uit. Op ontdekkingstocht gaan om het verhaal beetje bij beetje ontrafelen biedt wel voldoening, maar de game zelf belet je tegelijkertijd om helemaal op te gaan in het verhaal.

De makers van ‘The Devil in Me’ kiezen er namelijk voor om beelden zo realistisch mogelijk weer te geven, en hun camerahoeken en gevoel voor detail zijn vaak heerlijk. Mààr de gelaatsuitdrukkingen van de personages kampen onder meer met het ‘raretandensyndroom’ en aanverwanten die je wel vaker tegenkomt in games. Ze bewegen ook wat onnatuurlijk, en die dingen verstoren toch echt je immersie. In het begin van de game krijg je nog een oubollige tutorial van meer dan tien jaar geleden, waarbij je kan leren hoe je personage kan bukken en springen - en allebei houterig. Echt zonde, want aan de (sfeer van de) omgevingen is duidelijk erg veel zorg besteed.

Spanning

‘The Devil in Me’ is dan wel een horrorgame, maar de gruwel ontvouwt zich maar met mondjesmaat. Je krijgt geregeld wel gruwelijke visioenen voor de kiezen van de hel die de personages te wachten staat. Natuurlijk heb je ook enkele jumpscares in de game, maar die staan echt niet centraal in de beleving. Nee, die beklemmende sfeer, die langzame opbouw naar de confrontaties met de killer, daar draait het om.

Qua spanningsopbouw hoef je de makers dan ook weinig te leren. Op vlak van audio is de game bijvoorbeeld top. Zo hoort de geluidsvrouw van de filmcrew geluiden uit de muren, en volgt ze die met haar richtmicrofoon. De manier waarop het volume van die geluiden toeneemt en afneemt, is cruciaal voor de sfeerschepping van de game. Elk personage heeft trouwens andere skills, iets wat de gameplay wel een druppeltje vers bloed biedt.

Herspeelbaarheid

De dialogen van de personages zijn ook goed uitgewerkt, al zijn ze niet vreemd van wat clichés. Uiteraard zit bij de crew een koppel dat net uit elkaar is gegaan, en bakkeleien ze daar nog wat over. Maar hey, op Netflix zitten hopen series die het op dat vlak veel schraler doen. Cool is wel dat je bij de game dialoogkeuzes kan maken, al zou je het verhaal meerdere keren moeten spelen opdat de gevolgen zich echt klaar aftekenen. En eerlijk gezegd bevat de game zo’n lading ballast en houterigheid dat het de vraag is of veel spelers dat willen doen. ‘The Devil in Me’ is geen slechte game, maar mist de afwerking en een paar geniale ingevingen om echt top te zijn.

‘The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me’ is verkrijgbaar op PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One en Steam.

