‘Grid Legends’ wil een open buffet van race-ervaringen zijn

Wat racegames betreft bleven we dit jaar – op Forza Horizon 5 na dan – wat op onze honger zitten. Maar in februari 2022 scheurt Grid Legends over de startlijn, de nieuwste aflevering in een reeks die altijd al haar eigen route heeft afgelegd tussen de Gran Turismo ’s en Forza ’s door. Ontwikkelstudio Codemasters vertelde ons alvast hoe ze die traditie wil verderzetten.

PlayStation-spelers hebben Gran Turismo en Xbox’ers Forza Motorsport, twee racegamereeksen waarin de consolefabrikanten zelf zwaar investeren. Hoe steekt een multiplatformgame als het aankomende Grid Legends daar dan nog tegen af? “Met attitude”, zegt Chris Smith, creative director achter de game. “Datgene wat de Grid-reeks onderscheidt van andere racegames is haar panache. De wijzerplaat gaat naar elf in alles wat je doet in de game. Of het nu gaat om de gecontroleerde chaos van een truckrace of het maken van rokende donuts, Grid is een ervaring die al je zintuigen op scherp zet.”

Volledig scherm Een van de racedisciplines in 'Grid' is driften. Niet erg bevorderlijk voor de banden, maar wel plezierig. © Electronic Arts

Elektrisch vlammen

De reeks heeft al meerdere namen gehad. Ze begon in 1997, ongeveer gelijktijdig dus met Sony’s Gran Turismo, als DTM Race Driver, en veranderde in 2008 – na Race Driver: Grid – haar naam in Grid. Doorheen die lange geschiedenis breidde ook de omvang van de ervaring uit: wat begon als een pure stock car racer breidde zich uit naar een brede waaier van andere racedisciplines. Zo combineert Drift Legends modi als circuitracen, drift, tijdritten, de zonet al genoemde truckraces (met springschansen op het circuit!) en zelfs elektrisch racen. Ook een Forza en een Gran Turismo zijn al enkele jaren geleden schoorvoetend begonnen met elektrische racewagens, maar Grid Legends heeft er een heel kampioenschap in zitten, gebaseerd op het kleine dozijn e-races die al in het echt bestaan.

Volledig scherm Yep, ook monstertrucks staan op 't menu. © Electronic Arts

“De toekomst van autorijden, en dus ook de autosport, is elektrisch”, zegt Smith. “Het leek dus alleen maar passend om daar ook een onderdeel van te maken in de Grid-franchise. We voegen daar ook een tactisch element aan toe met boost zones, die je eventjes een duw in de rug geven wanneer je dat misschien net nodig hebt. We hebben ons laten inspireren door bestaande e-racingkampioenschappen, en hebben natuurlijk ook onze research ervoor gedaan: eerst bouwden we digitaal een eigen elektrisch model, met een simulatie van een waarachtige elektrische aandrijflijn, waarop we vervolgens auto’s nabouwden die het unieke gedrag van volelektrische en hybride voertuigen vertonen.”

Volledig scherm En, voor de liefhebbers: truckracen! © Electronic Arts

Wagenpark

Tout court zitten er 130 auto’s in Grid Legends, in negen categorieën: van touring- en gran turismo-wagens via de voornoemde trucks en elektrische bolides naar tuningbakken. Dat allemaal in 4K én 120 hertz, want het is de bedoeling dat de game de mogelijkheden van de recentste videogamehardware ontsluit. Zoals dat allang hoort in een racegame zijn de modellen die in de game zitten gebaseerd op de CAD-designs die de makers te hunner beschikking kregen van de fabrikanten.

“Maar voor oudere of klassieke auto’s zoeken en 3D-scannen we de modellen zelf, en bouwen we ze na op basis van de scangegevens”, zegt Smith. “We zijn erg blij met hoe ze eruit zien, vooral in combinatie met onze nieuwe verlichting en effecten. Ook hebben we flink gesleuteld aan de handling, of de responsiviteit van de besturing. We baseerden ons daarbij op de fundamenten van sim handling, een zo accuraat mogelijke besturing, maar we vereenvoudigen dat voor spelers die liever een toegankelijke game hebben. Ook de AI past zich erg aan het gedrag van de speler aan: race jij agressief, dan zullen je computergestuurde tegenstanders zich ook wat agressiever gaan gedragen.”