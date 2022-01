‘Grid Legends’ is eerste racegame die wil uitblinken met verhaalcampagne

Bij games die over een verhaalcampagne beschikken, wordt die component door de meeste spelers gewoon overgeslagen. Dat geldt zeker voor racegames, waarin spelers het snelste grijpen naar een Quick Race of een online multiplayerrit. Ze bestaan dus wel, maar gamemakers – wetend dat het resultaat van al hun harde werk meestal toch wordt geskipt – investeren er weinig moeite in.

Alleen proberen de makers van nieuwe racegame ‘Grid Legends’, de Britse studio Codemasters, het anders te doen. Hun game behoort tot een langlopende reeks (van 1997 tot 2007 heette ze ‘DTM Race Driver’, sinds 2008 ‘Grid’) die moet concurreren met grotere en bekendere kleppers als ‘Gran Turismo’, ‘Forza Motorsport’ en ‘Project Cars’. Alleen met goeie fysica, realistische automodellen en een sterke besturing gingen ze er dus niet komen: die elementen behoren tot het chassis van een goeie racegame, en wat dat betreft is het moeilijk geworden om nog uit te blinken.

Volledig scherm Marcus Ado, ploegleider van het fictieve Seneca Racing. © Electronic Arts

Van vlees en bloed

Alleen die verhaallijn, dus: die werd tot nu toe altijd zwaar stiefmoederlijk behandeld door ontwikkelaars. En dus vond het team achter ‘Grid Legends’ het tijd om dat eens te veranderen. De reeks heeft altijd al over een uitgebreide carrièremodus beschikt, maar deze keer werd daar een aparte productieploeg voor onder de arm genomen: er werd een verhaal in mockumentary-stijl uitgedacht, waarbij alle betrokkenen rond de opkomst van motorsportteam Seneca Racing af en toe eens voor de camera verschijnen.

‘Driven to Glory’, zoals de verhaalcampagne heet, werd met acteurs van vlees en bloed opgenomen in een virtual production, net zoals bijvoorbeeld tv-reeks ‘The Mandalorian’ op streamingdienst Disney+: de acteurs zijn echt, de decors komen uit de game, maar worden in realtime op een scherm achter de acteurs geprojecteerd.

Volledig scherm 'Grid Legends' stuurt je doorheen een brede waaier aan race-ervaringen. © Electronic Arts

Nummer twee

De verhaallijn van ‘Grid Legends’ zal acht tot tien uur duren, zeggen ze bij Codemasters: ongeveer de tijd om over de finish van iets meer dan 250 races te rijden. Wij hebben daar het eerste uur – zes races – van gespeeld, in een verhaal dat ons van Londen via Moskou en Yokohama naar Parijs bracht. Tussen die races door kregen we het begin van het verhaal van Seneca Racing opgevoerd, met in de hoofdrollen onder meer ploegdirecteur Marcus Ado en eerste piloot Yume Tanaka. De nieuwe tweede van de ploeg ben jij, als spelerpersonage, die meteen op het tarmac een krachtmeting moet aangaan met concurrerende ploegen als Ravenwest Motorsport en diens topper Nathan McKane (die al sinds 2008 in naam opdook in de ‘Grid’-serie, maar nu dus voor ’t eerst ook een gezicht krijgt).

Volledig scherm Meer dan honderd wagens zitten er in 'Grid Legends'. Sommige daarvan zijn fictief, andere, zoals deze Shelby GT500, zijn bestaande modellen. © Electronic Arts

Vertelling doorgetrokken

De vertelling van ‘Driven to Glory’ blijft echter niet beperkt tot die tussenscènes: ze wordt ook doorgetrokken naar de races. De designers van Codemasters brengen uitdagingen in het spel die recht uit de gebeurtenissen in de verhaalsequenties komen: in twee van onze zes ritten hoefden we niet minstens zoveelste te eindigen in de race, zoals dat meestal gaat in racegames, maar moesten we gewoon vòòr een welbepaalde concurrent over de eindmeet geraken. Dat, en de muzikale score van de game, die naar Hollywoodiaanse maatstaven aanzwelt naarmate er spanning in het verhaal komt.

Volledig scherm 'Grid Legends' telt meer dan 130 verschillende circuits en routes om over te racen. © Electronic Arts

Meer dan dat verhaal

‘Grid Legends’ wordt natuurlijk méér dan alleen maar die verhaalcampagne. Je krijgt er een brede waaier aan verschillende races in geserveerd, ook wanneer je gewoon weer zo’n quickie doet, met meer dan 100 verschillende auto’s op stal: we reden alvast, voor de autoliefhebbers, met een Audi RS3 WMS, een (fictieve) Beltra Open Wheel, een Ford Mustang Mach 1-stockcar, een Ford GT en een (opnieuw fictieve) Dumont T36 Brawler Sport-truck. Er kunnen verder 130 routes en circuits worden aangedaan, je kunt je eigen evenement creëren met de Race Creator, en er zal crossplatform-multiplayer zijn over de PlayStation-, Xbox- en pc-versies heen.

‘Grid Legends’ komt op 25 februari uit voor PlayStation, Xbox en pc.