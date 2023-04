Grappig goor 'Dead Island 2' spuit wat luchtverfrisser op zombieclichés

gamereviewHoe maak je een zombiegame zonder te verzanden in oubollige clichés? ‘Dead Island 2' doet het door ‘over the top’ te gaan, met een XXL-dosis goorheid en lekker flauwe humor. Het warm water is al lang uitgevonden. In ‘Dead Island 2' gebruik je het liever om wat ondoden in te lokken en te elektrocuteren. James, de stroomkabel!

Heeft een zombiegame een goed verhaal nodig? Nah. Een goede setting des te meer. In ‘Dead Island 2' stort je met een vliegtuig neer in het door zombies overspoelde Los Angeles, dat hier niet ‘LA’ maar ‘Hell-A’ heet. Jouw personage trekt erop uit langs bekende plaatsen als Bel Air, Beverly Hills of Venice Beach, en dat is een gouden vondst. Niet alleen contrasteren de prachtige en statige huizen compleet met die afbladderende zombies, ze zijn ook aangenaam om te ontdekken én bieden ook qua gameplay veel mogelijkheden. Zo kan je al snel enkele zombies onder stroom zetten in een luxueus zwembad.

Die Californische glamour contrasteert fel met de desolate ruïnes waarin je ronddwaalt in het magistrale ‘The Last of Us’. Een paar gelijkenisjes zijn er wel, zoals een werkbank waarmee je wapens kan verbeteren, en het feit dat jouw personage immuun blijkt voor zombiebeten. Maar daar blijft het wel bij, en hier mag je de zombies gelukkig wel gewoon zombies noemen, in plaats van ‘geïnfecteerden’. Dat bekt toch wat vlotter, zeker in het Nederlands.

Levensechte ondode lichaamsdelen

De grafische ploeg krijgt een pluim voor de uiteenlopende vormgeving van de zombies, al ogen hun gezichtsuitdrukkingen wel wat gedateerd. Maar waar de makers pas echt graag mee uitpakken, is de gelaagde en realistische anatomie van de zombies. Dat houdt in dat de verwondingen die ze oplopen er levensecht uitzien, zodat herhaaldelijke klappen op een hoofd op de duur de schedel en de hersenen zichtbaar maken. Liefhebbers kunnen ook hun beenhouwerskunsten botvieren en zombies letterlijk in mootjes hakken of schieten. Bah.

Gelukkig neemt de game zich verder niet al te serieus, wat bijvoorbeeld blijkt uit de geinige dialogen, personages en humor. Nadat je een invasie van zombies in de pan hebt gehakt in een kast van een villa, staat de huishoudster zich bijvoorbeeld hardop af te vragen “wie het allemaal weer zal mogen opkuisen?” Het zijn van die heerlijke - en toegegeven, ook wel platte - vondsten die ‘Dead Island 2' een eigen smoel geven en ook een tegengewicht bieden aan de gruwel.

Vechten

Het speelterrein is (gelukkig) geen te grote open wereld waarin je het risico loopt je focus te verliezen. Nee, het slachtfestijn vindt plaats in tien meer behapbare districten met een eigen identiteit waarin je dan wel vrij rondloopt en eventueel wat zijmissies aanneemt. De speelduur is met een paar tientallen uren ook eens een welgekomen afwisseling van de games die je met honderd uur nog niet onder de knoet hebt gekregen. Een minpuntje dan weer is dat je nogal veel nutteloze loot tegenkomt, maar in dat bedje zijn wel meer games ziek.

Je speelt de ‘Dead Island 2' game trouwens in eerstepersoonsaanzicht, en veel van de actie is ietwat houterige ‘hack & slash’. Het nadeel van het perspectief is dat je wat minder mobiel bent dan in een derdepersoonsgame, zodat je bijvoorbeeld niet kan wegrollen van een aanval. Een uithaal blokkeren gaat natuurlijk wel, en je vindt ook veel spullen om mee te vechten. Dat gaat van stokken en rieken tot sabels, bijlen en langeafstandswapens. Vaak voelen de slagwapens wel hetzelfde aan, maar gelukkig je kan ze wel upgraden via je werkbank en bieden de schietwapens wel meer afwisseling.

Verzwakte tegenstanders kan je afmaken met een welgemikte trap, maar ook daar was wat meer afwisseling welkom geweest. Gaandeweg speel je met een kaartensysteem meer perks en bewegingen vrij om je personage in een bepaalde richting te laten evolueren, maar die impact lijkt al bij al toch vrij beperkt. De besturing is wel duidelijk, en de game heeft een prima tutorial. Het is ook mogelijk om in coöp te spelen, en dat maakt een game als deze nog stukken plezanter.

Besluit

Samengevat is ‘Dead Island 2' een goor feestje voor wie houdt van zombies anatomisch correct ontmantelen, veel rondspetterend bloed en flauwe humor. Wie op zoek is naar goede smaak, narratieve diepgang en veel afwisseling, of gewoonweg niet zo tuk is op veel ‘hack & slash’, kiest best een andere reisbestemming.

De game is beschikbaar voor pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series X/S.

