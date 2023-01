‘Grand Theft Auto V’, tien jaar later, springlevend en op de tonen van Soulwax!

Heel wat topgames zouden tekenen voor 18 miljoen spelers in de eerste maanden na release. ‘Grand Theft Auto V’ telde er zoveel in de voorbije dertig dagen … terwijl de laatste aflevering dit jaar zijn tiende verjaardag viert. Een zeldzaamheid, zoveel is zeker. Maar met geluk heeft het absoluut niets te maken.

Gangsterepos ‘Grand Theft Auto V’, kortweg GTA V, verscheen in 2013. Een mens zou zich dan kunnen gaan afvragen waar de opvolger blijft, maar dat is voer voor een andere discussie. Alhoewel, het succes dat GTA V, en dan vooral GTA Online vandaag nog steeds scoort, is er ongetwijfeld medeverantwoordelijk voor dat ontwikkelaar-uitgever Rockstar Games nog meer dan gebruikelijk de tijd neemt voor die opvolger.

170 miljoen, tja …

Uiteraard ligt de knal waarmee GTA V zich destijds mee naar de top van ‘game van het jaar’-lijstjes katapulteerde mee aan de basis van de onderhand indrukwekkend lang uitgepuurde versheidsdatum. De eerste 24 uur gingen er 11.2 miljoen exemplaren over de toonbank. Re-releases, bundels en remasters voor telkens weer nieuwe generaties consoles én spelers, hebben vast geholpen om de teller in september 2022 voorbij teller 170 miljoen exemplaren te tillen.

Volledig scherm © Rockstar

Sociaal gangsteren

Laat ons echter zeker de impact van GTA Online niet onderschatten. De verhaallijnen van dit spelgedeelte situeren zich wel in dezelfde West Coast-spelwereld, maar staan los van het singleplayer-epos. Het laat vooral spelers toe om onder en tegen elkaar, sociaal en asociaal criminele dingen te doen.

GTA ontpopte zich vrij snel tot de motor die de game ook vandaag nog comfortabel op toeren houdt. En niet omdat een legioen trouwe fans er koppig aan vasthoudt, want daarmee scoor je tien jaar na datum geen 18 miljoen spelers. Of sta je niet in de top 3 van meest bekeken gameplay op Twitch. Nee, puur op hardcore liefhebbers trek je deze cijfers niet.

Volledig scherm © Rockstar

De duimloze hand

Het aantal ontwikkelaars dat zijn spelers zo tien jaar lang met zo’n regelmaat van zoveel nieuwe content blijft verwennen, is op een duimloze hand te tellen. We kunnen ons enkel ‘RuneScape’, (destijds) ‘World of Warcraft’ en ‘Rainbow Six Siege’ voor de geest halen. Al mag gezegd dat alleen al louter op kwantiteit, GTA Online die titels het nakijken geeft. Dat gaat van kleine tot grote events, nieuwe wapens, wagens en duizenden cosmetische items, tot volledig nieuwe spelmodi en met zorg uitgebouwde langgerekte solo- en coöp-uitdagingen. Voor de buitenstaander is GTA misschien oud nieuws. Voor de GTA Online-speler is het een wereld die blijft groeien en verrassen.

Volledig scherm © Rockstar

De Soulwax connection

Los van dat alsmaar uitgebreide buffet aan activiteiten die GTA Online biedt zijn elk jaar ook een aantal grotere zogenaamde story updates. De laatste, Los Santos Drug Wars, dateert van eind december. Een nieuw seizoen zo je wil, opgetrokken rond een bende die handelt in hoogstaande en hoogst illegale hallucinogenen. De ondertitel First Dose verwijst naar een tweede deel dat begin dit jaar zou volgen.

Volledig scherm © Rockstar

Leuk detail: Soulwax voorzag de soundtrack. Je hoort daar al fragmenten van in de trailer hierboven, maar check zeker ook het nummer ‘Autoclown’ uit. Het iconische Belgische DJ-duo is tot op heden de enige band die in GTA V (en zo ook GTA Online) een volledig radiostation mocht vullen en er zijn naam op plakken. Die muzikale samenwerking wordt dus nu weer aangehaald omdat “de muziek van Soulwax de perfecte vibe weergeeft van de wilde psychedelische beleving die Los Santos Drug Wars is”, aldus Rockstar.

