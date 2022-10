‘Gotham Knights’ is een dolle rit voor wie van superheldenactie houdt

GamereviewDe wereldwijde kritieken over ‘Gotham Knights’, die Batman-game zonder Batman, zijn – zacht uitgedrukt – verdeeld. Maar liefhebbers van knallende comic book- actie zullen zich er toch niet in vervelen, zo ontdekten we tijdens onze eigen wilde rit door Gotham City.

‘Gotham Knights’ trapt af met de dood van Batman. Een geen-weg-terug manier om het tijdperk van de uitstekende Arkham-games af te sluiten en dat van Gotham officieel te openen. Vraag is: zijn de opvolgers-protegés van de vleermuisman sterk genoeg om zijn cape over te nemen … en gelijk ook een nieuwe franchise te lanceren?

Tja, hoe treed je in de voetsporen van de comicbook royalty vleermuis? Een echt nageslacht is er niet, maar in de bovenmenselijk lange loop der jaren passeerden er wel een half dozijn sidekicks. Vier daarvan, Tim ‘Robin’ Drake, Dick ‘Nightwing’ Grayson, Barbara ‘Batgirl’ Gordon en Jason ‘Red Hood’ Todd, beantwoorden een “als je dit ziet ben ik dood”-boodschap van hun mentor-vaderfiguur. Een slimme move waarmee de makers van deze Gotham Knights de oude garde aan de nieuwe koppelen én niet alles op één opvolger inzetten. Als speler kan je immers immers voor elke volgende missie kiezen met welk personage je de volgende missie induikt.

Er zijn duidelijk kosten noch moeite gespaard om een boeiend avontuur neer te zetten. En afhankelijk met wie je speelt beleef je de actie op het terrein in je cosplay-outfit vanuit een uniek perspectief. Tussen twee missies in wordt je in je dagdagelijkse, maskerloze plunje dan weer vanuit datzelfde perspectief op een scene uit een superhero-tv-drama getrakteerd. Het acteerwerk is uitstekend, de dialoog iets minder. De belofte van “een pakkende emotionele rit rond thema’s als rouw en naar elkaar toegroeien als familie” wordt slechts half waargemaakt, maar het telt genoeg sterke momenten om je vinger van de skip-toets te houden.

in single player of 2-speler coöp te spelen op pc, PS5 en Xbox Series X/S



Gotham vs Tripadvisor

Met Batman buiten strijd ziet het criminele element in het altijd al weinig toerisme-vriendelijke Gotham zijn kans schoon. Denk daarbij aan exotische opgetuigde straatbendes, beruchte superschurken en een koppel eeuwenoude sinistere organisaties. Elke nacht trek je er op uit om als Robin, Batgirl, Red Hood of Nightwing Gotham er weer iets veiliger op te maken … of het van de volgende in een onwaarschijnlijke reeks calamiteiten te redden. Aan jou of je het hoofdverhaal volgt, occasionele misdaden stopt, achter een van die superschurken aangaat, of een paar uur slijt in de vele nevenactiviteiten in deze indrukwekkend ogende én klinkende open spelwereld.

Die spelwereld en jouw avonturen erin blijven aangenaam lang boeiend, al trapt de game zo pakweg driekwart diep in de voornaamste plotlijnen wat op zijn adem. Met dank aan het instant bevredigend rollenspelsysteem dat met gear-upgrades en nieuwe vaardigheden, meer slagkracht en variatie naar de actie blijft brengen. Maar in de aanloop naar de finale toe neigen zelfs knokpartijen met vijanden van medium kaliber als een uitputtingsmatch toe. Zeker in de story missies, helemaal bij bosses en los van welk van de vier best verschillend spelende Batman-protegés je bezigt.

Niet bingen!

Dat weegt minder zwaar door wanneer je best lange speelduur er niet in zo weinig mogelijk marathonsessies doorheen jaagt. Kies er liever voor om die ene avond Harley Quinn of Mr. Freeze weer wat dichter bij hun volgend verblijf achter tralies te helpen. Een andere keer trek je een paar uur dieper in het hoofdverhaal en tijdens weer een andere sessie verken je van Gotham op zoek naar die uitdagingen die je het meest aantrekken. Zo verdun je het onvermijdelijke repetitieve van haast elke open wereld-game.

Want Gotham Knights game verdient het om tot zijn ontknoping en daar voorbij gespeeld te worden. Daarvoor scoort het teveel verdienstelijke mechanismes en schittert de actie in al zijn glorieuze souplesse, responsiviteit en brutaliteit.

Respect voor bron en voorvaderen

‘Gotham Knights’ is ook een mooie game, al is het niet altijd even duidelijk waarom het niet ook nog op de PS4 en Xbox One kon. Toegegeven, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales werd door Sony zelf op maat van de PlayStation 5 gemaakt, maar in Gotham Knights keken we op die console toch iets te vaak en iets te lang tegen laadschermen of camouflerende tussenfilmpjes aan. Een detailkritiek, maar daarmee hebben we dan ook alle minpunten opgelijst. Het is een meer dan verdienstelijke open-wereld-superheld-actie-rpg, waar zowel de liefde voor het comicbook-bronmateriaal als het respect voor de Arkham-games van afstraalt.

