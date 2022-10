‘Gotham Knights’: Batman is dood, maar de erfenis ziet er veelbelovend uit

GamepreviewHet getuigt van behoorlijk wat ballen om een popcultuur-icoon én de drager van een succsesvolle videogamefranchise om zeep te helpen. Dat is echter precies wat ‘Gotham Knights’ doet, in de hoop deze meer-dan-spirituele-opvolger met een spektakelstart te lanceren. We trokken naar Warner Bros Games in Canada voor een eerste exclusieve en veel te korte hands-on.

Batman is naar de eeuwige vleermuisvelden vertrokken en daarmee valt het doek definitief voor de uitstekende ‘Batman: Arkham’-games. Aan deze ‘Gotham Knights’ om de toorts over te nemen en misschien wel een nieuwe successerie af te trappen. De game heeft duidelijk goed gekeken naar wat er wel en niet werkte in die Arkham-games, maar hoeft zich daar niet voor te schamen. Een ton andere games hebben zich immers ook laten ‘inspireren’ door die supervloeiende gevechtssysteem, de mix van stealth en brutale, bottenbrekende schermutselingen en extreme beweeglijkheid. Stuk voor stuk beproefde gameplaypijlers die ook hier weer glorieus present geven.

Volledig scherm Beeld uit 'Gotham Knights'. © WB Games

Vier opvolgers zijn beter dan één

Wat ‘Gotham Knights’ dan weer wel een gevoelig andere game maakt, is dat je er niet langer alleen voor staat. De, geef toe, ietwat sociaal beperkte Batman speelde solo en de gamer daarom noodgedwongen ook. ‘Gotham Knights’ voert echter vier protegés van de vleermuis op: Tim ‘Robin’ Drake, Dick ‘Nightwing’ Grayson, Barbara ‘Batgirl’ Gordon en Jason ‘Red Hood’ Todd. Een postume oproep van hun mentor brengt hen samen. Met de nodige emotionele chantage en ondanks aanvankelijk sterke onderlinge frictie, besluiten de vier om een onafgewerkt project van ome Bruce W. voort te zetten.

Volledig scherm Beeld uit 'Gotham Knights'. © WB Games

Cosplay-familiedrama

In de praktijk komt dat erop neer dat je voor elke missie kan selecteren wie van deze vier hoofdrolspelers je spelpersonage wordt. Wisselen mag en zo lang je met een personage speelt, dan beleeft je de game vanuit zijn of haar perspectief. Dat doe je tijdens die altijd nachtelijke missies waar elk figuur over een uniek arsenaal moves en vaardigheden beschikt. Maar dat doe je misschien nog meer tijdens de verrassend knap uitgewerkte tussenfilmpjes in de dag die je in je klokkentoren-loft-hoofdkwartier doorbrengt. Dat zijn daardoor geen echte pauzemomenten, maar altijd goed voor wat progressie in de hoofdverhaallijn … voor het met horten en stoten naar elkaar toegroeien van deze nieuwe familie.

Volledig scherm Beeld uit 'Gotham Knights'. © WB Games

Rollenspel-PK’s

In combinatie met een ambitieus groots opgezette en lange centrale plotlijn, heeft ‘Gotham Knights’ soms wat weg van een Netflixserie. Zo eentje die je dan wel aanklikt voor de actie, maar waar je blijft naar terugkeren voor het drama. Natuurlijk zal je die klokkentoren tussen twee missies gebruiken voor het upgraden/tweaken van je gear, nieuwe technieken te trainen of punten te investeren in nieuwe skills. Onder de motorkap van ‘Gotham Knights’ ronken immers krachtiger rollenspel-PK’s dan verwacht. Maar daarnaast is je hoofdkwartier dus vooral de setting voor interactie met je collega Batman-weesbroers en -zus. Beslis je om de volgende nacht en missie met een ander personage in te trekken, weet dan dat je daar alle ervaringspunten en items die je intussen met een ander figuur verzamelde, aan kan besteden.

Volledig scherm Beeld uit 'Gotham Knights'. © WB Games

Veel uilen, vooralsnog geen kat

Elke van de vier Ridders van Gotham speelt anders en naarmate je vaardigheden uitbreiden, groeit dat verschil. Zelfs binnen elk personage kan je heel uiteenlopende richtingen uit, met meerdere skilltrees en indrukwekkende uber-moves. De oppositie is – met alle respect voor een vooralsnog afwezige Catwoman - ook niet van de poes. De makers beloven dit indrukwekkend openwereld-Gotham met steeds nieuwe onaangename verrassingen te bevolken naarmate je door het verhaal ploegt. Dat verhaal draait vooral om de sinistere geheime organisatie Court of Owls, die de dood van Batman als het moment ziet om uit de schaduwen te komen … en misschien is dat niet eens de grootste dreiging voor de ‘Gotham Knights’.

Harley Quinn FTW!

Naast die centrale rode draad van de samenzweerderige Court of Owls zal je op zogenaamde Villain Arcs stuiten, dat zijn telkens een half dozijn of meer aan elkaar gelinkte, maar optionele missies, die je op het spoor zetten van, en laten afrekenen met een klassieke Batman-aartsvijand. Alvast bevestigd: Harley Quinn, Clayface, Penguin en Mr. Freeze. Deze neven-verhaallijnen kan je door elkaar afwerken of ze laten sudderen. Het zegt wel iets over het zelfvertrouwen van de makers dat ze deze iconische schurken tot een bijrol terugschroeven. Alhoewel, we speelden door de ‘Harley Quinn story’ en dat was een zodanig afgewerkt en vermakelijk gebeuren dat we nieuwsgierig werden naar de andere. De ervaring, items en ander lekkers dat je tijdens deze optionele missies verzamelt, zijn natuurlijk ook mooi meegenomen.

‘Gotham Knights’ is in singleplayer of 2-speler-coöp te spelen op pc, PS5 en Xbox Series X/S vanaf 21 oktober 2022.

Bekijk ook: