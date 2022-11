‘God of War: Ragnarök’ is nét geen meesterwerk, wel een ontzagwekkende topper

Gamereview‘God of War: Ragnarök’ is precies het zintuiglijk overweldigende, emotioneel meeslepende fantasy-epos geworden dat fans ervan hadden verwacht. Het knettert thematisch nét iets te weinig om van een waarachtig meesterwerk te spreken, maar je hakt jezelf wel twintig tot veertig uur lang een weg doorheen een uitstekende, intelligente blockbuster, met meer verrassingen in zijn mouw dan je zou verwachten van een sequel.

Onze eerste drie uur in ‘God of War: Ragnarök’, waarover we eerder berichtten in een preview, leverden vooral een staalkaart van hetgeen we al in ‘God of War’ uit 2018 geserveerd kregen: brute actie, uitstekend geacteerde confrontaties, hier en daar een niet al te lastige omgevingspuzzel, enzovoort. Was de rest van ‘Ragnarök’ gewoon op hetzelfde elan doorgegaan, dan hadden we hem moeten klasseren als een doorsnee sequel: leuk voor de fans, maar niets wat we ons na enkele weken nog zouden herinneren. Maar dat was uiteindelijk maar om erin te komen: na een uur of vier ‘God of War: Ragnarök’ passeren de verrassingen aan een ontzagwekkend tempo over het scherm, en krijgt een heldentocht vorm die twintig tot vijfentwintig uur later niet alleen een onuitwisbare indruk zal nalaten op vader Kratos en zoon Atreus, maar aan een hele ensemblecast van nevenpersonages.

God of War: Ragnarök Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Uit voor PlayStation 5 en PlayStation 4.



Opgroeien

Centraal daarin blijft natuurlijk de relatie tussen Kratos en Atreus. Die laatste is explosief aan het puberen, en moet tegelijkertijd een plaats geven aan de ontdekking dat hij in profetieën ‘Loki’ wordt genoemd, een van de Noorse goden die een belangrijke rol spelen in het in de titel genoemde Ragnarök, de instorting van het Scandinavische godenrijk. Het veroorzaakt stilaan wrijving tussen vader en zoon: waar de vorige ‘God of War’ opvoeden als een van zijn centrale thema’s had, gaat deze eerder over opgroeien.

In de eerste cyclus van de ‘God of War’-reeks (2005-2010) moordde Kratos het hele Griekse godenrijk uit omdat oppergod Zeus hem, in een staat van goddelijke zinsverbijstering, een dorp had doen platbranden waarin zijn eigen vrouw en kind woonden. En nu staat hij aan de voet van een nieuwe godenclash, waar hij zich tegen beter weten in moet mengen om niet ook wat overblijft van zijn tweede gezin (zijn nieuwe echtgenote overleed aan een ziekte aan het begin van de vorige game) te verliezen.

Zoonlief

En Atreus? We geven natuurlijk geen spoilers meer weg wanneer we vertellen dat je bepaalde sequenties in ‘God of War: Ragnarök’ als hem kunt spelen, en dat zijn eigen verhaalpad verder en verder afwijkt van dat van vaderlief. Wat een mooie manier vonden de designers bij PlayStations Santa Monica Studio overigens om Atreus, in de ogen van de speler, steeds formidabeler te doen lijken in de geest van de speler. De jongen maakt, jeugdig impulsief, een paar povere beslissingen waaraan je niets kunt veranderen, maar al vechtend ga je hem snel als meer zien dan de kleine snotaap die je in de eerste game vooral moest beschermen. Hij walst met de zelfverzekerde, zelfs wat verwaande tred van de opgroeiende puber door de gebeurtenissen, en zijn vechtstijl is sierlijker en sneller dan die van de vooral op brute kracht terende Kratos.

Nieuwe dynamiek

‘God of War: Ragnarök’ steunt op een heel andere dynamiek dan de eerste game. De twee helden krijgen, in hun afzonderlijke levels, ook nog eens verschillende AI-gestuurde sidekicks mee op route, die allemaal eveneens hun eigen rol in het ruimere verhaal spelen. Dat wordt nog altijd verteld via knappe cutscenes na sequenties waarin je dozijnen vijanden verhakkelt, omgevingspuzzels oplost (ondergetekende had bij momenten spijt dat hij als middelbare scholier niet beter had opgelet in de lessen mechanica), en hardhandige ‘boss’-confrontaties aangaat met kernfiguren (zoals de prettig geacteerde Noorse goden Thor, Heimdall en Odin).

Tijdens die ongeveer twintig tot vijfentwintig uur durende, onberispelijk getimede en gestructureerde queeste, die je kunt aanlengen met nog eens evenveel uren aan zijqueestes doorheen de Negen Werelden, krijg je een zintuiglijk overweldigende, emotioneel meeslepende ervaring voorgeschoteld. Eén die een prettig weerzien levert met een hele resem personages, en helemaal het bekende elan van de eerste game voortzet met die nieuwe ‘Fellowship of the Ring’-achtige dynamiek.

Nét geen meesterwerk

Maar een meesterwerk, zoals ‘God of War: Ragnarök’ al in meerdere vroege reviews werd genoemd, is het nu nét niet. Daarvoor steunt alles iets te veel op instantbevrediging. Een écht baanbrekende videogame, zoals ‘Red Dead Redemption II’, bijvoorbeeld, blijft nadat je de controller hebt neergelegd ook nog nazinderen, en doet je nadenken over wat je net allemaal hebt meegemaakt. Daarin schiet ‘God of War: Ragnarök’ tekort: de vertelling neemt een paar te scherpe bochten, vooral in de motivaties van de personages, en er wordt niet diep genoeg in de onderliggende thema’s gekerfd.

Het zal echter weinig spelers veel kunnen schelen of we ‘God of War: Ragnarök’ nu vier of vijf sterren geven: we kunnen je namelijk ook vertellen dat de game je hoe dan ook een stevig, brutaal fantasy-epos voorschotelt. Een dat in het merendeel van zijn componenten – zijn zintuiglijke indrukken, zijn emoties, zijn weelderige kleuren, zijn gepast bombastische muziek – een onweerlegbare triomf is.

