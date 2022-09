Geween en tandengeknars bepalen de gameplay in ‘Moonscars’

Wie is je duistere protagoniste Grey Irma, en wie is die ‘beeldhouwer’ waarnaar ze met zoveel verbetenheid op zoek is? Dat is het centrale mysterie in ‘Moonscars’, een nieuwe tweedimensionale actiegame in duistere pixelgraphics. Die twee laatste woorden die je zonet las kom je niet zo vaak samen tegen: het gebeurt niet zo snel dat pixel art wordt gebruikt om een uitgesproken tenebrale, mystiek bloederige sfeer neer te zetten in een game. Maar ze bestaan wel: kijk maar naar titels als ‘Mother Russia Bleeds’, ‘Deadeus’ en ‘Lone Survivor’. ‘Moonscars’, een indietitel van de Moldavische studio voegt zich met veel overtuiging bij dat rijtje.

Volledig scherm Actiebeeld uit 'Moonscars'. © Humble Games

Volledig scherm Beeld uit 'Moonscars'. © Humble Games

‘Soulslike’ in 2D

Maar wat misschien nog schrikwekkender is, is de gameplay. De studio achter ‘Moonscars’ noemt het een “cyclus van beproeving en triomf”, maar een “cyclus van geween en tandengeknars” zou een veel accuratere omschrijving zijn. Het is een game voor spelers die niet gewoon maar een uitdaging zoeken, maar zich met een masochistisch genoegen voortslepen, de ene mislukte poging op de andere stapelend, en stilaan progressie makend naargelang hun vaardigheden scherper en scherper staan. Een beetje zoals – inderdaad – de ‘Dark Souls’ games, waarvan ‘Elden Ring’ eerder dit jaar al hoge ogen gooide. Deze ‘Soulslike’ is dan wel in twee dimensies in plaats van drie, maar zijn ongenadigheid én de naargeestige sfeer in zijn graphics kan zo naast die van de ‘Souls’-games staan.

Volledig scherm Beeld uit 'Moonscars'. © Humble Games

Volledig scherm Beeld uit 'Moonscars'. © Humble Games

Wegduiken en pareren

Die schabouwelijk hoge moeilijkheidsgraad maakt dat we deze game signaleren zonder hem een sterrenscore toe te dienen: ondergetekende geraakt er niet ver genoeg in om relevante uitspraken te doen over de progressie die je erin maakt. Maar qua gameplaysystemen zit het wel snor: de kern van de gevechten schuilt in het tijdig wegduiken en het pareren van een aankomende aanval, en dat zijn twee mechanieken waarmee je relatief vlot weg geraakt. Bovendien is er een achterliggend role playing game-systeem waarin je je wapens en je vaardigheden kunt aanscherpen, en dat er dus ook voor zal zorgen dat je – op langere termijn – wat vlotter door je vijanden heen kerft.

Dat, en dus de passend naargeestige graphics, met donkerrood bloed dat over asgrauwe personages en decorstukken kliedert, maakt dat ‘Moonscars’ per definitie wel een aankoop van 20 euro waard is: het speelt prettig, het houdt je even bezig, en het ziet er op zijn minst boeiend uit.

‘Moonscars’ is uit voor PlayStation, Xbox, Switch en pc.



Volledig scherm Beeld uit 'Moonscars'. © Humble Games