GETEST. Nacon MG-X is een topproduct dat véél te vroeg komt

Xbox-games on the go spelen op je smartphone: het kan binnenkort misschien, als Microsofts Xbox Cloud Gaming-dienst haar kinderziektes van zich heeft afgeworpen. De Franse accessoiremaker Nacon gelooft er ondertussen wel al zo hard in dat het alvast een – verrekt handige – knoppencontroller voor Android-telefoons heeft gemaakt. Alleen is het nog véél te vroeg om daar echt iets aan te hebben.

Als je de Nacon MG-X uit de doos haalt en er een Android-smartphone in klikt, lijkt het wel alsof Microsoft Xbox klaar is om de concurrentie met de Nintendo Switch aan te gaan. Helaas liggen potentieel en realiteit voorlopig nog ver van elkaar, maar dat ligt niet aan het toestel.

De MG-X voelt, speelt en oogt als een waarachtige Xbox-controller, met alle knoppen waar ze horen te staan voor Xbox-gamers. Die knoppen voelen, net als het hele toestel tout court, robuust aan, en dankzij een handig klemsysteempje zet je er makkelijk een Androidsmartphone van bijna eender welk formaat in (tot een ruime 6,7 inch, wat momenteel alleen klompen als de Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, de Nokia 8.3 en de Motorola Moto G9 uitsluit). De twee toestellen maken eenvoudig connectie met elkaar via bluetooth, en de MG-X heeft zelf een oplaadbare batterij (wat het toestel een voetje voor geeft op de echte Xbox-controllers!) die het minstens een volle dag gamen volhoudt. Langer, in ieder geval, dan de Huawei P30 Lite die ik heb gebruikt om het ding te testen.

Volledig scherm Kun je van je Android-smartphone met de Nacon MG-X een Nintendo Switch-killer maken? Voorlopig nog niet. © Nacon

Switch-killer?

Is dat niet een wat schriel toestelletje om op te gamen, vraag je nu misschien? Wel, nee, want de MG-X is specifiek ontworpen voor gamers die gestreamde Xbox-games mobiel willen spelen, en dat vraagt weinig spierballen van de smartphone zelf: alle rekenkracht zit op de servers van Microsofts Azure-cloudinfrastructuur. Xbox Cloud Gaming is beschikbaar voor alle gamers die een abonnement hebben genomen op Xbox Game Pass Ultimate. Dat betekent: 13 euro per maand betalen voor een Netflix-achtige toegang tot een paar honderd games, inclusief de mogelijkheid om online tegen andere gamers te spelen. Die games kunnen worden gedownload op een Xbox-console of een pc, maar het Ultimate-pakket (drie euro duurder dan het standaard abonnement) bevat ook de mogelijkheid om een honderdtal van die games te streamen naar eender welk toestel waarop de Xbox Game Pass-app kan worden gedownload.

Maakt dat dan een Nintendo Switch-killer van een smartphone met een abonnement op Xbox Game Pass Ultimate, zeker met een toestel als de Nacon MG-X erbij? We moeten eerst zeggen dat velen zich de afgelopen dertig jaar al geroepen hebben gevoeld om Nintendo te kloppen op gebied van mobiel gamen, maar nog niemand uitverkoren is gebleken: vraag maar aan Atari, Sega, Nokia en PlayStation. En Xbox zou – als dat al een ambitie zou zijn van het gamemerk – momenteel kunnen worden bijgeschoven bij dat rijtje niet-uitverkorenen.

Volledig scherm De knoppen en duimsticks voelen heel robuust aan. © Nacon

Niet klaar voor primetime

Xbox Cloud Gaming zit nog in een bètastadium, een testfase dus. En dat is nog altijd te merken ook. Ik speelde videogamekleppers Psychonauts 2, Gears 5, Forza Horizon 4, Battlefield V en Fallout 76 op mijn MG-X/Android-combo, en ’t moet gezegd: dat ging voor het merendeel van de speeltijd véél vlotter dan ik had verwacht. Maar er waren ook andere momenten. Waarop de game stokte, zelfs de interface niet meer mee wou, en ik evengoed vlakbij de router was gaan zitten, met een constante downloadsnelheid van 80 megabit per seconde en geen andere dingen in huis die om een internetconnectie vroegen. Voor alle loffelijke ambities die cloud gaming-aanbieders (zoals ook nog steeds Google Stadia) vertonen om gaming volledig via stream aan te bieden, vergeten ze wellicht dat gamers niet de minste kink in de kabel zullen accepteren. Stel je voor dat je net op het punt staat om eindelijk die retemoeilijke boss te verslaan, en je verbinding valt uit. Xbox Cloud Gaming is, zo wezen mijn speelsessies uit, nog niet klaar om dat soort blindelings vertrouwen te krijgen.

Wat dus ook afstraalt op een product als de Nacon MG-X. Het is een prima product, dat uitstekend in de hand ligt, tegen een stootje kan, en scoort op alle technische vlakken. Maar wie wil er een honderdje neertellen voor een toestel dat specifiek gericht is op een videogame-streamingdienst die nog niet naar behoren werkt? Je zou de knoppencontroller ook kunnen gebruiken om Android-games vanop Android Play te spelen, maar dan moeten we weer een cirkelbeweging maken naar de vraag van daarnet: wie speelt er überhaupt core-games, waarvoor fysieke knoppen wenselijk zijn, op een smartphone? De Nacon MG-X komt gewoon véél te vroeg.

