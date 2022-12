GETEST. Is nieuwe gameabonnement van Utomik Cloud op Android zijn geld waard?

games200 games voor 9 euro per maand, dat is wat Utomik Cloud je aanbiedt op Androidapparaten. Bij zo’n abonnement krijg je meteen ook toegang tot meer dan 1400 pc-games. “Speel eender wat, eender waar, eender wanneer”, is de slogan. Maar zijn die games ook plezant? En werkt die streamingdienst vlot? Wij gingen ermee aan de slag.

Het Eindhovense Utomik is een abonnementsdienst voor games die ook al beschikbaar is voor Windows-pc’s. Nu kan je er ook mee gamen op Android-tablets en -smartphones én smart-tv’s van Samsung en LG. Op pc download je de games naar jouw harde schijf, maar op Android gaat het om een pure streamingdienst. Voor tv’s zijn nu iets meer dan honderd games beschikbaar, voor Android is dat het dubbele. Elke maand komen er nieuwe bij, en games die beschikbaar zijn op meerdere platformen, kan je ook naadloos voortspelen op het ene of het andere.

Tot zover het verkoopspraatje, want wat grasduinen door de Android-bibliotheek leert ons dat er heel wat kaf tussen het koren zit. Van de elf beschikbare actie-avonturengames halen er zes een score van 7/10 of meer. Bij de shooters en RPG’s zijn er dat telkens zeven van de twaalf. De scores zeggen uiteraard niet alles, maar ze geven wel aan dat een groter aanbod niet per se beter is.

Volledig scherm © Utomik

Pareltjes

Dat neemt niet weg dat er ook veel (oudere) pareltjes te vinden zijn, en enkele grote namen. Voor de pc krijg je bijvoorbeeld ‘Borderlands’, enkele ‘Saints Row’-titels en ‘Dead Island’-games. Op Android springen vooral twee ‘Metro’-games en ‘Aragami’ in het oog. Maar het is niet zo’n AAA-shooter als ‘Metro: Last Light’ die het beste tot zijn recht komt op een smartphone of tablet.

Volledig scherm © Utomik

Gelukkig zitten in het abonnement ook heel wat charmante (indie)titels uit allerlei genres, van platformgames tot horroravonturen, van point-and-clicks tot racegames. Voor elk wat wils, en heel wat van die games voelen zich ook veel beter thuis op een kleiner scherm. Elke maand komen er trouwens spellen bij.

Een groot voordeel ten opzichte van downloadbare Androidgames is trouwens dat je niet met reclame of in-gameaankopen zit, en dat alle games ook gewoon veilig zijn.

Volledig scherm © Utomik

Interface

De interface van Utomik zit vrij goed in elkaar. In het game-overzicht zie je op de screenshots meteen welke besturing elk spel ondersteunt. Opvallend weinig titels ondersteunen aanraakbesturing, maar je kan altijd een virtueel joypad oproepen. Maar voor het meeste gebruiksgemak koppel je natuurlijk het beste een draadloze controller.

Volledig scherm © Utomik

Je kan de games sorteren per genre, of per (grote) studio, maar spijtig genoeg kan je bijvoorbeeld niet enkel titels tonen die aanraakbesturing ondersteunen of die een uitstekende score hebben. Het is ook niet mogelijk om gruwelijke games te verbergen voor wanneer je een kind wil laten spelen. Bij elke titel staat wel een duidelijke beschrijving én de trailer, zodat je wel een goed idee hebt waaraan je begint.

Volledig scherm © Utomik

Het is mogelijk om in te stellen dat je alleen streamt via WiFi, maar via een dataverbinding werkt de app ook prima. Wanneer de verbindingssnelheid niet optimaal is, krijg je een waarschuwing dat het beeld mogelijk gaat haperen. Maar van enige lag hadden we tijdens onze tests alvast geen last. Games starten ook enkele seconden na het aanklikken. De app heeft Android 9 of hoger nodig en de games draaien op 720/1080p met 30 tot 60 fps.

Volledig scherm © Utomik

Besluit

Een cloudgamingabonnement is maar zo goed als de beschikbare games, en bij Utomik Cloud krijgt toch meer dan de helft een gebruikersscore van 7/10 of meer. Dat wil zeggen dat je toch meer dan 100 degelijke tot prima games krijgt. Voor wie recente toppers wil spelen, bestaan veel betere oplossingen. Maar wie zich graag laat verrassen door de charme van wat minder bekende games, zal hier zeker plezier mee beleven.

Voor wie veel gamet, lijkt een abonnementsprijs van 9 euro per maand ook niet verkeerd, als je ziet dat een game als ‘Aragami’ uit 2016 vandaag nog altijd 20 tot 30 euro kost. Familieabonnementen zijn ook beschikbaar, en tijdens dit gratis testweekend kan je levenslang 50 procent korting per maand krijgen als je nu een abonnement afsluit.

