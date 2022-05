Geen ‘streamer’, maar wel een ‘joueur-animateur en direct’: Frankrijk verbant Engelse gametermen en introduceert Franse equivalenten

gamepreview ‘My prrre­ciousss!’: waarom we optimis­tisch mogen zijn over ‘Lord of the Rings: Gollum’

Kan een ‘Lord of the Rings’-personage dat niét vecht, en eigenlijk alleen maar tweeëneenhalve films lang loopt te zeuren, de protagonist zijn van een spannende actie-adventuregame? De Duitse gamestudio Daedalic Entertainment denkt van wel met zijn ‘Lord of the Rings: Gollum’. En we zijn er, nu we twee levels uit de game hebben mogen aanschouwen, voorzichtig optimistisch in dat ze gelijk hebben.

25 mei