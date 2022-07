Geen kattenmens? Videogame ‘Stray’ mààkt er een van je!

Wie net als ondergetekende tot het huispersoneel van een kat behoort, beseft dat die loeders ons – als diersoort bedoel ik – makkelijk zullen overleven. Dat is dus ook gebeurd in de wereld van ‘Stray’, een wonderlijke actie-adventuregame waarin je een van die dakhazen speelt die nog altijd even vrolijk over het planeetoppervlak trippelen terwijl al hun baasjes misschien al eeuwenlang de pijp uit zijn.

Maar het zwerfbeest dat je bestuurt in deze game wacht een heel ander avontuur dan alleen maar wat op corniches klefferen en aan zijn/haar edele delen likken: de apocalyps die de wereld van ‘Stray’ in de staat brengt waarin je hem aantreft is een heel specifieke, ontstaan uit (ik hou het met opzet cryptisch) ons wilde consumentisme en onze afhankelijkheid van technologie.

Consequente spelwereld

‘Stray’ gaat van start met een ouverture die je tegelijkertijd ontroert én de koude sidderingen over je rug doet gaan: in een sequentie die niet had misstaan in een Disneyfilm rent je naamloze kattenbeest enkele minuten lang mee met haar vierkoppige gang, om vervolgens onverhoeds een sprongetje te missen en, strompelend en eenzaam, enkele tientallen meters lager terecht te komen in de sloppenwijken van een stad die ooit bewoond is geweest door mensen.

Nu zijn de enige inwoners van de stad een stelletje vreemdsoortige robots met een beeldbuis-computerscherm uit de jaren 80 en 90 als kop, en als gelaat een aantal varianten op het ‘Happy Mac’-startupicoon waarmee Apple-computers tot in de late jaren 90 opstartten. Tegen het moment waarop je de stad binnensluipt is de mens-apocalyps al een hele tijd achter de rug, en blijken de machines een prima werkende – zij het wat slordige - samenleving te hebben opgebouwd in de achtergelaten gebouwen.

Wat is er allemaal gebeurd? Dat achterhaal je door het minirobotje dat je al snel op je rug zult dragen in gesprek te doen gaan met al die wandelende ijzerwinkels, en documenten in het decor en op computerterminals in te scannen. Dat onderzoekswerk rekt de ervaring van ‘Stray’ flink op, maar dat is al die moeite waard: zo ontspint er zich stilaan een zeer consequente wereld, waarin alle details kloppen en veel variabelen met elkaar in verband staan. Met veel aardigheidjes en ironische humor in de teksten.

De nagels erin

Wat zijn kerngameplay betreft is ‘Stray’ een actie-adventuregame waarin vooral exploratie en platformwerk centraal staan, maar dat laatste is vrij licht: je kunt bijvoorbeeld geen sprongetjes missen. Op gegeven tijdstippen brengen de Zurks, een collectief van vraatzuchtige minigedrochten, voor een paar creepy sequenties in het spel, maar over de hele lijn is ‘Stray’ geen game met een al te hoge moeilijkheidsgraad: de ervaring, niet de uitdaging, staat centraal.

De ontstaansgeschiedenis van ‘Stray’ is een verhaal op zich. De poezel die je bestuurt in de game was oorspronkelijk een tijgerkat die een van de twee oprichters van ontwikkelbedrijf BlueTwelve Studio had geadopteerd toen ze het beest door de buitenwijken van Montpellier had zien zwerven. Maar tout court hebben er meerdere katten model gestaan voor de verbluffende, vertederende animaties van je naamloze zwerver in ‘Stray’. De parmantige tred, het oprekken van de voorste poten na een slaapje, het met de achterste poten aan zijn/haar oor krabben, het feit dat ze alleen aan bewegend water lebbert: het zijn details die gewoon kloppen, en meteen een emotionele band met het beestje op gang brengen die van ‘Stray’ een instantklassieker maakt.

