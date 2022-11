Geen enkele videogame is zo overtuigend ‘meh’ als ‘Goat Simulator 3’

Het is al van ‘Leisure Suit Larry 5: Passionate Patti Does a Little Undercover Work’ (1991) geleden dat er nog eens een videogamesequel op de markt is gekomen die een cijfer oversloeg in zijn titel. Die game volgde toen op ‘Leisure Suit Larry 3: Passionate Patti in Pursuit of the Pulsating Pectorals’ (1989), de derde uit de serie adventuregames uit het in dat tijdperk relatief populaire softsekssegment. Die afwezige vierde game was een running gag in de vijfde. Het was een toen al flauwe, en dertig jaar later gewoon belegen grap, die niettemin weer werd opgepikt door het Zweedse Coffee Stain Studios voor ‘Goat Simulator 3’. Een sequel op de verdienstelijke videogamekomedie ‘Goat Simulator’ uit 2014. Waarop geen tweede volgde, dus, maar nu wel een derde. Moehaha, dat was ‘m inderdaad.