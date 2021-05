Gamingsite Twitch gaat ‘sexy’ vrouwen die vanuit bad streamen niet weren

GAMEREVIEW. ‘SaGa Frontier’ zal niet iedereen bekoren, maar experimen­te­ren kan verslaven­de bezigheid worden

19 april Weinig game-ontwikkelaars zijn zo synoniem met een genre als Square-Enix is met role-playing games. Wat in 1987 begon als een gok met de eerste ‘Final Fantasy’-game, groeide uit tot een catalogus vol onverwoestbare titels als ‘Chrono Trigger’, 'Secret of Mana’, ‘Dragon Quest’ en ‘Kingdom Hearts’. En toch bestaat de kans dat je nog nooit van ‘SaGa Frontier’ gehoord hebt.