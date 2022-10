Gametip: fantastische ‘NieR: Automata’ betovert nu ook op Switch

gamereview‘NieR: Automata’ is pure kunst. De makers voegen een hoop verschillende genres samen tot een heerlijk geheel dat er niet alleen uitziet om door een ringetje te halen, maar dat ook baadt in een hemelse soundtrack. De game daagt je uit, leidt je in bekoring en zuigt je mee in een wonderlijk avontuur.

We doen het niet vaak, een nieuwe port van een game bespreken die amper vijf jaar oud is. Maar ‘NieR: Automata’ verschijnt nu ook voor de Nintendo Switch met alle DLC’s onder de naam ‘NieR: Automata The End of YoRHa Edition’.

Deze game herinnert ons er weer aan waarom we soms zo hard zitten te zeuren over debiele verhaallijnen, houterige animaties of geluidseffecten die blijkbaar nog moesten worden opgenomen toen het gamebudget al opgesoupeerd was. Deze game voelt niet aan als een ‘product’ dat geld moet opbrengen, maar als iets wat duidelijk met liefde gemaakt is.

Volledig scherm © Square Enix

Veel afwisseling

‘Nier: Automata’ speelt zich af in een verre toekomt. Na een buitenaardse aanval is de aarde ingenomen door machines, en is de mensheid gevlucht naar de maan. Je speelt een van de geavanceerde humanoïde robots die worden uitgestuurd om die machines groot en klein een lesje te leren.

Na een uur heb al heel wat gamegenres achter de rug. Zo knal je met een vliegtuig een hoop vijanden uit elkaar, in bovenaanzicht zoals in oude arcadegames. Dat vliegtuig verandert ook in een groot gevechtspak, wat liefhebbers van anime als ‘Robotech’, ‘Macross’ of ‘Gundam’ zal bekoren.

Supersoepel

Een moment later sta je zonder pak met een gigantisch zwaard te vechten in derdepersoonsaanzicht. Samen met een schietend zwevend robotje aan je zijde strijd je supersoepel tegen gigantische mechanische monsters, maar ook tegen kleinere blikken dozen. Je wandelt door immense gebouwen en je krijgt ook wat platformactie voor de kiezen.

De camera verandert geregeld bijzonder knap van standpunt, waardoor zelfs wat au fond banale gameplay toch prachtig oogt. De makers verzonnen een heerlijke cadans die pompende adrenalinerushes vakkundig afwisselt met lekker rustige momenten waarop je echt kan genieten van de wondermooie omgeving.

Actie met diepgang

‘NieR: Automata The End of YoRHa Edition’ is een actie-RPG, maar het verhaal heeft echt diepgang en wordt op een manier verteld die zelfs gamers met een afkeer van het genre zal bekoren. De game heeft ook verschillende eindes en ontwapende humor op de juiste momenten.

De actie voelt dan weer krachtig en precies aan, al loop je in handheldmodus wel het risico op krampen door het overvloedige gebruik van de schouderknop. Samen met het feit dat je niet altijd en overal kan saven zijn dat ongeveer de enige minpuntjes die we kunnen verzinnen bij deze klasbak. Wat een topper!

