Gamers op Twitch staken tegen haatzaaiers

gamereview Er is leven na de dood in ‘Neo: The World Ends with You’. En het is nog plezant ook

30 juli Wat doe je wanneer je ontdekt dat je dood bent? Die netelige kwestie krijgen de hoofdrolspelers in Neo: The World Ends with You op hun bord. Als een soort geest wandelen ze door de straten van Shibuya, een wijk in Tokio, gevangen in een sinister spel van Japanse Pietjes de Dood.