GAMEREVIEW. ‘Young Souls’ is te retro voor zijn eigen goed

gamereviewEen mix tussen ‘Double Dragon’ en de oude ‘Final Fantasy’’s? Het werkt in ‘Young Souls’. Of toch voor een tijdje. Het is vooral een retro-minded game met het hart op de juiste plaats, maar de ogen wat te star op die magische vroege nineties gericht.

Tweeling Jenn en Tristan werden, als wees, onder de hoede van een wetenschapper gebracht. Gelukkig eerder een soort professor Gobelijn dan een Albert Wesker, maar op een gegeven moment is hun pleegvader wel verdwenen. Zou dat mysterieuze portaal naar een andere wereld, bevolkt met kobolden, daar voor iets tussen zitten? Ze gaan op onderzoek uit, en ontdekken daarbij al snel dat ze de wapens zullen moeten opnemen om de man die hen heeft opgevoed ooit nog terug te zien. In ‘Young Souls’ is dat het narratieve startpunt voor een game die je gerust een soort mix van ‘Double Dragon’ en de oude ‘Final Fantasy’-games kunt noemen. Of toch minstens het eerste zwaar afgekruid met het tweede.

Young Souls Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Nu uit op PlayStation, Xbox, Switch en pc.



Volledig scherm Ouderwetse knokactie maakt de dienst uit in de game, met daaronder een licht 'role playing'-systeempje. © The Arcade Crew

Ouderwets aflappen

De game levert lekker ouderwetse beat ’em up-gameplay met je consolecontroller, maar wel met een paar gevoeligheden uit zo’n ouderwetse roleplaying-game. Zo zul je moeten upgraden dat het een aard heeft om de in kracht toenemende tegenstanders de baas te blijven, en bij gevechten — die je meestal tegenover meerdere booswichten tegelijk plaatsen — moet je een weloverwogen keuze maken van wie je het eerst te lijf gaat.

Het zit hem ook wel in de opstelling van de vijanden. Soms komen die plotseling rondom je opduiken, zoals in beat ’em up-klassiekers als het zonet al aangehaalde ‘Double Dragon’ of ‘Streets of Rage’, maar bij andere momenten staan ze opgelijnd in een falanx die je aan de eerste Squaresoft-games doet denken. De centrale gameplay is echter knokken. Er zit een strak combosysteempje in, dat meestal draait rond combinaties van drie tot vier slagen, en je kunt de hele game ofwel in coöp spelen, ofwel in singleplayer. In het tweede geval krijg je een vlotte overslag tussen je twee hoofdpersonages, die je dan elk naar goeddunken hebt aangepast en uitgerust.

Volledig scherm Upgraden is de boodschap. © The Arcade Crew

Expressieve gamewereld

‘Young Souls’ is een creatie van 1P2P, een gamestudio uit de Noord-Franse grensstad Tourcoing (op een steenworp van Kortrijk), maar wordt uitgegeven door The Arcade Crew. Dat Parijse gamehuis investeert uitsluitend in games met een retrocachet, maar creëerde daar — samen met moederbedrijf DotEmu — ook iets van een eigen smoel voor: de meeste games die het produceert draaien op gameconcepten uit de eighties en nineties, maar voegen daar een visuele stijl uit de Franco-Belgische strip aan toe. Zo ook met ‘Young Souls’, dat met zijn expressieve inzetjes (soms verschijnt er een stripkader waarin de gelaatsuitdrukkingen van de personages te zien zijn) en zijn pasteltinten een apart gevoel uitdraagt.

Volledig scherm De visuele stijl van de game vindt zijn oorsprong in Franco-Belgische strips. © The Arcade Crew

‘Stukske zagen’

Maar onder die uitstekend uitgewerkte oppervlakte zijn er dingen die wat frictie veroorzaken. De hub-wereld, het stadje waar de twee wonen, heeft weinig écht te bieden behalve een behaaglijk thuisgevoel tussen de knoklevels door. Die laatste worden ook behoorlijk snel compleet oninteressant: de game heeft de structuur van een dungeoncrawler, met stelsels van gangetjes om doorheen te lopen en te bevrijden van vijanden, maar het mist goeie redenen om dat tien uur lang, ongeveer de speelduur van het verhaal, te blijven doen. Er zit ook een stroefheid in de besturing, die misschien consequent is met het tijdperk waaraan ‘Young Souls’ je wil doen terugdenken, maar die in betere throwback-games van dit slag (we kijken dan naar ‘The Messenger’ of ‘Katana Zero’) werd gemoderniseerd, zodat ze prettig te spelen zijn voor een speler van nu.

O, en dan die tekstdialogen. Bij momenten turfden we dat we in conversaties 35 tot wel 45 tekstballonnetjes hadden weggetikt voordat het spel verder ging, en de dialogen zijn ook niet bepaald je dat. Een videogame die een stukske kan zagen: dat is natuurlijk ook weer iets nieuws.

Volledig scherm En natuurlijk: boss-gevechten. © The Arcade Crew

