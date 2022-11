GAMEREVIEW. WRC Generations: rallyreeks krijgt einde in schoonheid

Rallygames hebben een lang traject afgelegd sinds WRC 5, de eerste game die door de Franse studio Kylotonn gemaakt werd. Maar net zoals de tv-rechten van de Champions League voetbal al eens van eigenaar veranderen, verhuist na dit jaar de licentie voor de WRC-games. Codemasters mag in 2023 een nieuw tijdperk inluiden, maar eerst wuiven we WRC Generations uit met een waardige finale.

Als de game de traditie zou volgen, dan had deze editie eigenlijk WRC 11 moeten heten. Maar de naam ‘Generations’ doet al meteen vermoeden dat dit spel een buitenbeentje wil zijn. Toch zal iedereen die WRC 10 gespeeld heeft snel een vertrouwd gevoel krijgen. De game blinkt namelijk niet uit door vernieuwingen, en de carrièremodus ziet er zelfs grotendeels hetzelfde uit. Innoveren was dan ook niet langer de grootste uitdaging voor de makers. Ze kozen daarentegen voor een soort ‘best of’, een cumulatie van alles wat de rallyreeks de voorbije jaren groot heeft gemaakt.

Volledig scherm © Nacon

21 rally events

Om die missie kracht bij te zetten heeft WRC Generations een recordaantal rally’s gekregen. Behalve de dertien officiële wedstrijden van de kalender zijn er ook acht extra locaties voorzien. Voor een rallygame is dat best wel veel, zeker als je weet dat een wedstrijd over verschillende proeven verloopt. Je krijgt dus regelmatig nieuwe landschappen te zien. Onder meer de besneeuwde wegen in Zweden zijn bijzonder knap. Ook al heb je achter het stuur natuurlijk niet veel tijd om daarvan te genieten.

De besturing is voor iets minder behendige piloten vaak een struikelblok, maar in deze game konden we er best mee overweg. Het loont om je eerst even met de moeilijkheidsgraad bezig te houden. Ook dan duiken nog wel de bekende frustraties op wanneer je voor de zoveelste keer uit de bocht gaat en peperdure seconden verloren ziet gaan. En helaas is er geen optie om een flashback te gebruiken, zoals dat in de gemiddelde racegame wel het geval is. Hooguit kan je beslissen om de proef herstarten, maar zelfs dan is het aantal pogingen beperkt. Desalniettemin zal je ook in die gevallen na een tijdje echt wel kunnen genieten van de gracieuze manier waarop je de wagen doorheen het landschap stuurt.

Volledig scherm © Nacon

Bouw je carrière op

Aan het principe van de game is dus niet veel veranderd. Net zoals in de vorige edities kan je je carrière in de lagere reeksen beginnen, bijvoorbeeld als junior. In dat laatste geval moet je jezelf eerst als belofte bewijzen en je plek bij de grote jongens verdienen. Doorwinterde gamers zullen dat wellicht niet zo interessant vinden, maar dit is nu eenmaal eigen aan racegames met een carrièremodus. Het hoofdkwartier van je team bestaat net zoals vorig jaar uit een plattegrond waarbij je over verschillende afdelingen heen beslissingen moet nemen. Wie neem je bijvoorbeeld aan als agent of monteur?

Volledig scherm © Nacon

De kalender omvat behalve rallyweekends opnieuw tal van nevenactiviteiten, gaande van trainingen tot historische wedstrijden en testritten die je aanzien bij een constructeur kunnen vergroten. Op dit vlak hebben de makers weinig of niks toegevoegd, maar dat was wellicht ook niet nodig. Ook in de F1-franchise zien we vaak dezelfde principes terugkeren en daar hebben we dat inmiddels wel aanvaard.

Volledig scherm © Nacon

Heb je geen zin om een klassieke carrière op te bouwen, dan kan je in WRC Generations ook meteen een eigen team uit de grond stampen en aan wedstrijden deelnemen. Creatievere spelers kunnen historische wagens proberen nabootsen of een eigen concept uitwerken door kleuren en stickers op hun wagens aan te brengen.

Daar zijn de hybrides

Is er dan niks nieuws aan deze game toegevoegd? Toch wel, want dit jaar kende het WK rally, ofwel dus WRC, heel wat vernieuwingen. Zo deed de hybride technologie z’n intrede. Net zoals bij wagens op de weg beschikken deze rallyauto’s over zowel een verbrandingsmotor als een elektrische motor. Het zijn dus geen puur elektrische wagens en er wordt ook zelden 100% van de elektromotor gebruik gemaakt. Wel zijn de situaties leuk waarin je van het gecombineerde vermogen van beide motoren kunt genieten. Die boost zorgt er ook in deze game voor dat je tijdelijk maar liefst 500 PK kunt halen.

Volledig scherm © Nacon

Conclusie? WRC Generations mag dan weinig nieuws bieden, de game is de perfecte eindbalans van zeven jaar evolutie. Het ziet er fantastisch uit, de besturing voelt geweldig aan, en we mogen van meer tracks en wagens dan ooit tevoren genieten. Een must voor iedere fan van de gamereeks voor de fakkel officieel aan Codemasters (en dus EA) wordt doorgegeven. Daar vindt de game trouwens onderdak bij tal van andere racetitels, zoals Dirt, Grid, Project Cars en de officiële F1-franchise. Maar voorlopig liggen we nog niet wakker van de nieuwe serie die volgend jaar van start gaat. Eerst nemen we afscheid met een uitstekende game die de lat voor Codemasters alvast erg hoog heeft gelegd.

Volledig scherm © Nacon

Volledig scherm © Nacon

Volledig scherm © Nacon