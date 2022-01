GAMEREVIEW. We hebben al veel te veel indiegames als ‘Scarf’ gespeeld

Wat een moment om een videogame uit te brengen: Scarf kwam op 23 december 2021, twee dagen voor Kerstmis dus, op de markt. Het duurde zelfs tot de pr-mens waarlangs we ons recensie-exemplaar hadden aangevraagd terug was uit zijn winterreces voordat we de game ter hand konden nemen. En na enkele uren concludeerden we meteen: er zou geen enkel moment in het jaar geschikt zijn om nog een game als deze te lanceren.

Volledig scherm Veel sierlijk platformwerk in 'Scarf', maar qua gameplay en visuele presentatie heb je het allemaal al te vaak eerder gezien. © HandyGames

Springen

Scarf is, op zich, een solide platformavontuur. Je bestuurt je lichtblauwe protagonist doorheen een doordacht geconstrueerde fantasiewereld vol corniches om op te springen, en moet daarbij vooral de krachten van de ware ster van de game in de strijd gooien: een rood symbiotisch wezentje dat de kracht der gedaanteverwisseling heeft maar zichzelf vooral de vorm van een sjaal aanmeet, en je bijstaat in je omzwervingen. Er zitten een paar spelmechanieken in die je niet meteen verwacht in een game van deze strekking (de wateren van de zee splijten bijvoorbeeld), en er zit ook een sierlijk ritme in het platformwerk.

Volledig scherm Je sjaal kan van gedaante veranderen. In een stel vleugels bijvoorbeeld. © HandyGames

Eerder gezien

Een probleem met Scarf, dat je na een uur of drie wel hebt doorgespeeld, is echter dat de game je constant in omgevingen brengt die je al eens eerder hebt gezien. Van rotsformaties in een stripverhaalachtige woestijnwereld tot rood helmboswuivend gras: het is niet dat Scarf visueel met iets nieuws komt. Ook je naamloze hoofdpersonage is wat verstoken van charme, terwijl die net de kracht van dit soort games zou moeten zijn. En ook het algemene spelverloop biedt te weinig verrassingen: het platform- en puzzelwerk is zelden van het soort dat je nog niet tig keer eerder hebt gezien, en ook thematisch gaat het niet echt ergens naartoe.

Volledig scherm Er zit enige progressie in wat je sjaal kan doen. © HandyGames

Conformerend

Je zou het dus voor de dromerige schoonheid van de ervaring moeten doen, maar met voorgangers als Journey, Everything, Fe en de twee Ori-games hebben spelers wat dat betreft allang hun fix gehad. Het krachtige aan de hele indie-mik is dat ze spelers geregeld iets gloednieuws en verrassends brengen, en Scarf conformeert zich vooral met wat al geweest is. We zeggen daarom maar: voor een indie-ervaring van dertien in een dozijn is het nooit een goed moment.

Volledig scherm Voor hun verrassende eenvoud lijken de omgevingspuzzels in 'Scarf' erg uitgebreid. © HandyGames

Bekijk ook: