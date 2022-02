GAMEREVIEW. ‘Total War: Warhammer III’ is een glorieuze, in bloed gesmoorde afsluiter

Weinig trilogieën, van die in de gamewereld tot ver daarbuiten, krijgen een waardiger sluitstuk dan deze Warhammer III uit de Total War -serie. Het op eeuwigdurende oorlogen, fanatisme en bloedmagie drijvende fantasy-strategiefenomeen vond na twee immens ambitieuze voorgangers duidelijk nog de inspiratie om er een verpletterende finale aan vast te breien. Of liever, acht finales.

Wat veel Total War-fans destijds als een wraakroepend onhistorische zijsprong zagen, groeide al met de eerste twee Warhammer-games uit tot een bastaardtelg die de familie onverwacht grote eer opleverde. Met Total War: Warhammer III rondt wat nu definitief een succestrilogie mag genoemd worden af en legt de lat voor de toekomstige ‘traditionele’, ‘volbloed’ Total War verdomd hoog.

Total War: Warhammer III Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Nu uit op pc



Volledig scherm De 'Total War'-reeks sluit haar 'Warhammer'-trilogie op een waardige manier af. © Sega

Yin, yang en god-beren

Warhammer III verplaatst - zoals je al in onze hands-on preview kon lezen - de actie naar het barre noorden van het uitgestrekte fantasy-continent. Dat overlapt voor een stukje met de wereldkaart uit de vorige games, waardoor ook de facties die daar hun bestaan hebben uitgekerfd mogen meespelen. De focus ligt echter op de onherbergzame contreien waar ‘beschavingen’ zoals Kislev (gebaseerd op tsaristisch Rusland), Cathay (feodaal China), ogres (euh … trailerparken in Alabama?) en een vijftal demoon-prinsen elkaar het licht in de ogen en de lucht in de longen niet gunnen.

Het gewoontegetrouwe über-epische verhaal vertelt over een god-beer die, geketend in een andere dimensie, een eeuwenlange sterfscène opvoert. Elk van de acht speelbare facties hebben hun eigen reden om die goddelijke grizzly ofwel te doden, bevrijden of op een andere manier in hun genocidale agenda te passen. Zo’n overkoepelende verhaal is geen echte must in strategy-games en ook hier heb je handen en hoofd vol met acuut korte en pittige middellange strategieën. Maar omdat je in een soort race tegen de anderen speelt, krijgt deze editie een urgentie die de vorige niet hadden. Wat er ook voor zorgt dat je meer met dat episch narratieve kader in het achterhoofd speelt.

Volledig scherm Het gaat van veldslagen in open veld tot belegeringen. © Sega

Ook speltechnisch niet uitverteld

In de praktijk draait het nog steeds om het overleven van en uitbouwen van je rijk. Om het veroveren van grondgebied op al dan niet zelfgekozen vijanden, het draaiende houden van een economie en het balanceren tussen de specifieke troeven en de noden van elke factie. Tel daar nog een paar dozijn unieke militaire units per factie bij op, plus leiderfiguren met een uitgesproken persoonlijkheid én eigenschappen waarmee jij hen over de loop van tientallen uren uitbouwt. Dat alles maakt dat je, na het voltooien van een campagne met zo’n factie, gelijk een andere kan opstarten die die een aanzienlijk tot radicaal verschillende speelstijl vereist. En één zo’n campagne neemt al snel 50 uur (en vaak behoorlijk langer) in beslag.

Veteranen kunnen we vertellen dat de AI op de turn-based campagnemap er slimmer en sluwer op is geworden. Meer dan ooit krijg je het gevoel dat het in die uitgestrekte spelwereld (dubbel zo groot als die van voorganger Warhammer II) niet om jou alleen draait. De in real-time, vaak met meer dan duizenden krijgers uitgevochten veldslagen, vinden plaats op een terrein dat nu meestal meer tactiek in manoeuvres toelaat. Het zijn echter de bestormingen/verdediging van steden of bolwerken die een gigantische upgrade kregen en taaie krachtmetingen en strategische opties toelaten. Kortom, aan grote en kleine tweaks en gloednieuwe spelmechanismen geen gebrek. Dat alleen al is een indrukwekkende krachttoer.

Volledig scherm Tussen je legereenheden zitten natuurlijk heel wat fantasiecreaturen. © Sega

Doomsday klok fantasy-style

Dat je altijd ergens een oog op de ‘race-richting-beer’ moet houden zal niet alle fans gelukkig maken. Het legt meer gewicht op elke strategische keuze, omwille van de mogelijk langetermijngevolgen die er nu aan vasthangen. Overhaast te werk gaan kan nefast zijn, maar deze keer mag je je aanloop naar de finale ook niet te lang maken. Dan bestaat immers de kans dat een investering van 50+ uren op een uiteindelijke vergeefse poging uitdraait. De meeste Total War-spelers die dit overkomt zullen dat waarschijnlijk – eenmaal de frustratie verwerkt – uiteindelijk als een leerschool voor een volgende campagne zien.

Die fans die er wel echt moeite mee hebben, kunnen we vertellen dat het met dat opjagen wel meevalt. Zeker op de lagere moeilijkheidsniveau’s. En anders is het voor hen gewoonweg een kwestie van enkele maanden geduld oefenen. Dan wordt dit stuk van de Warhammer-wereld samen met die van de twee vorige games tot één immense arena gemaakt. Daar kan dan iedereen, met een van de twee dozijn facties, op eigen tempo, beurt na nog-één-allerlaatste-beurt, rivaal na rivaal onder de voeten lopen.

Het Total War: Warhammer-concert is voorbij. Het was onvergetelijk en een mens kan altijd hopen op een paar DLC-bisnummers.

Volledig scherm Er kunnen meer dan duizend strijders tegelijkertijd op het slagveld. © Sega

Volledig scherm En natuurlijk speelt een flink deel van de actie zich af op de kaart. © Sega